به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه امروز در شهر زنجان، با تاکید بر اهمیت تقوای الهی، به اهمیت شهادت در جبهه حق اشاره کرد و گفت: شهادت در جبهه حق، زیباترین نوع ترک دنیا است و برکاتش نصیب کسانی می‌شود که در مسیر مبارزه با شیطان به شهادت می‌رسند.

وی ضمن اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک مقدس کشورمان، تصریح کرد: تقابل ما با رژیم صهیونیستی، تقابل تاریخی حق و باطل است و پس از رسوایی‌های پی در پی صهیونیست‌ها، آمریکا به میدان آمد تا از آن‌ها حفاظت کند.

امام جمعه زنجان ادامه داد: پس از رسوایی جزیره اپستین به دنبال منحرف کردن افکار عمومی بودند و فاجعه‌ای بزرگتر را رقم زدند، در حالی‌که نخبگان آمریکایی از تسلط صهیونیست‌ها بر رئیس‌جمهور خود ناراضی‌اند.

حسینی خاطرنشان کرد: آمریکا بعد از حمله به کشور ما متوجه شد که نظام ما منسجم و پیروز است و با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. همچنین، ورود به جنگ با حمله به اهداف غیرنظامی، آن‌ها را به جنگی فرسایشی سوق داد.

وی افزود: امروز مشخص شد که ایجاد پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه نه تنها امنیت نمی‌آورد، بلکه در حقیقت به عنوان حفاظی برای رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی با تاکید بر پیامدهای منفی این جنگ برای دشمن، تصریح کرد: این جنگ معادلات جدیدی را در منطقه ایجاد کرده و تغییر در موازنه قدرت و اشتباهات نابخردانه آن‌ها مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین به ظهور استعدادهای جدیدی در کشور پس از دفاع مقدس هشت ساله اشاره کرد و گفت: دانشمندان شهید ما نمونه بارز این استعدادها هستند و امیدواریم که از این جنگ نیز برکات زیادی نصیب کشور شود.

امام جمعه زنجان با اشاره به تضعیف ماشین جنگ و قوای دشمن در دو هفته گذشته، بیان کرد: به زودی شاهد نابودی کامل دشمن خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: مجلس خبرگان در سخت‌ترین شرایط، بهترین عملکرد را در انتخاب رهبر داشت و شایسته‌ترین فرد را که از نظر شخصیت به رهبر شهید نزدیک بود، برگزید.

حجت‌الاسلام حسینی با تبریک این انتخاب، ابراز داشت: دشمن هرگز از دشمنی خود دست برنخواهد داشت و اکنون نیز جنگ روانی و رسانه‌ای جدیدی علیه ما آغاز کرده است. بنابراین، اصحاب تبیین باید در جهاد تبیین واقعیت‌ها را به شکلی واضح و ایجابی مطرح کنند و از تکرار شایعاتی که دشمن منتشر می‌کند بپرهیزند.