فریاد مردم همدان؛ تا آزادی قدس شریف خونخواه قائد امتیم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روز قدسی دیگر از راه رسید اما این بار متفاوت تر از سال‌های گذشته برای مردم چراکه این بار نه فقط قدس که «حرم ایران» هم مورد تعرض دشمن جنایتکار قرار گرفته است.

روزی قدس دیگری که مردم داغدار رهبر شهید، فرماندهان، شهدای دانش آموز مدرسه دخترانه میناب و دیگر شهدای کشور بودند. این بار در روز قدس درحالی مردم به خیابان‌ها آمدند که از ۱۴ روز پیش، هر روز در ایران تجمعات عظیم و برنامه‌های بزرگ تشییع شهدا برپا بوده است.

مردم ایران حتی در شرایط جنگی حامی ستم دیدگان عالم هستند

مردم با این حضور خود در راهپیمایی روز قدس بار دیگر نشان دادند که با وجود داشتن شرایط جنگی همچنان حامی ملت ستمدیده دنیا هستند و در هیچ شرایطی حتی زمانی که خودمان در بحران و جنگ قرار داریم ستمدیدگان دنیا را از یاد نمی بریم.

این روز قدس برای مردم متفاوت تر از سال‌های گذشته بود چراکه امروز رهبر جوانی دارند که ایشان در اولین پیام خود روز گذشته بر حضور مردم در صحنه تاکید کردند و مردم نیز به امر ایشان لبیک گفتند.

حماسه سازی مردم همدان در زیر باران

مردمی که شب گذشته تا پاسی از شب در خیابان های بارانی شهر مشغول دعا و نیایش بودند و مراسم معنوی احیا را بر پا داشته بودند، امروز صبح هم با حضور در راهپیمایی زیر بارش برف مثل همیشه حماسه آفریدند.

مردم همدان همانند همه هموطنان حماسه ساز خود ساعتی پیش از آغاز رسمی راهپیمایی در این مراسم حاضر شدند تا از مسیر میدان امام خمینی(ره) به سمت خیابان شریعی و در نهایت محل اقامه نماز جمعه راهپیمایی داشته باشند.

مردم دوشادوش هم فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و کینه خود از دشمن خونخوار فریاد زدند.

راهپیمایان که از جنایت آمریکا در به شهادت رساندن قائد امت و شهدای مدرسه دخترانه میناب و دیگر شهدای کشور عصبانی بودند با مشت های گره کرده با تمام وجود شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر سازشگر» را فریاد می زدند و خونخواه رهبر شهیدمان و شهدای کشور بودند.

عکس رهبر شهید و عکس رهبر معظم انقلاب «آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای» در دست مردم دارالمومنین همدان بر بالای سر قرار گرفته بود و مردم بار دیگر با نوای «الله اکبر» و «دست خدا عیان شد خامنه ای جوان شد» خوشنودی خود را از انتخاب ایشان به نمایش گذاشتند.

قدردانی راهپیمایان همدانی از نیروهای مسلح

راهپیمایان همچنین با سر دادن شعار «نیروهای مسلح تشکر تشکر» مراتب قدردانی خود را از نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور و مردم ایران را نشان دادند. در این راهپیمایی مسئولان از جمله نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، فرماندار همدان و ... همراه با دیگر اقشار مردم در راهپیمایی حضور داشتند.

کودکان نیز برای همدردی با شهدای دانش آموز مدرسه میناب با لباس مدرسه و کوله پشتی در این راهپیمایی حاضر شدند و نشان دادند که جنایتکاران برای رسیدن به اهداف خود حتی به کودکان بی گناه هم رحم ندارند.

در ادامه راهپیمایی مردم دیندار همدان برای برای اقامه نماز راهی حسینیه امام خمینی(ره) شدند و با توجه به جمعیت گسترده راهپیمایان محل حسینیه فضای کافی برای اقامه نماز جمعه نداشت در نتیجه بخش زیادی از مردم در خیابان و زیر بارش برف و باران نماز خود را برپا کردند.

تشییع پیکر پاک دو شهید در همدان انجام شد

در پایان این مراسم پیکر مطهر دو شهید والامقام «رضا چمنی» و «امیرحسین صفادوست» شهدای حملات ددمنشانه آمریکایی صهیونی بر روی دست دارالمومنین همدان تشییع و برای خاکسپاری به گلزار شهدای همدان منتقل شدند.

و مردم با این حضور پر شور خود بار دیگر ثابت کردند که تا پای جان پشتیبان نظام و رهبری هستند و برای خاک ایران و حفظ تمامیت ارضی کشور از فدا کردن جان خود باکی ندارند.

این حضور پر شور در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴ همانند همه راهپیمایی‌های برگزار شده در ۴۷ سال عمر انقلاب اسلامی همراه با شعور سیاسی مردم بود و مردم بار دیگر فریاد زدند که از دخالت بیگانه به امور کشور بیزار هستند.