به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد:‌ اولین پیام رهبری راهگشا و ارزشمند بود که در امتداد رهبری سید علی و روح‌الله بوده و دنیا را به بهت فرو برد.

وی افزود: رهبر انقلاب در نخستین پیام،از گذشته سخن گفت و مسیر امروز را تعیین کرد، خود را ادامه دهنده مسیر رهبر شهید و امام راحل دانست، وحدت و انسجام مردم و حضور در صحنه بسیار اهمیت دارد.

امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرمان دادند که تنگه هرمز محکم و استوار نگهداشته شود و به دستگاه های خدماتی فرمان داده شد آسیب دیدگان را دریابید و به آنها کمک کنید.

وی با اشاره به سخن رهبری پیرامون ۱۶۸ شهید دانش آموز مدرسه شجره طیبه و ملامت کردن دشمن، اضافه کرد: رهبر انقلاب نصر و پیروزی جبهه اسلام‌ را وعده داد در خالی که جبهه حق و باطل وجود دارد پیروزی اسلام نزدیک است و امید می‌رود با رهبری، انقلاب تداوم پیدا کرده و به نابودی باطل منجر خواهد شد.

دهشیری با اشاره به جنایات گسترده رژیم صهیونیستی و خوی درندگی آنان، ادامه داد: این‌ها داعش صفت مردم را می‌کشند و به آن‌ افتخار کرده و همواره خیانت می‌کنند.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: دشمنان کشورهای دیگر را واسطه می‌کنند تا آتش بس کنند اما مسئولان ما بیان کردند که دیگر فریب دشمنان را نخواهند خورد و موشک‌های ایرانی لحظه به لحظه بر سر دشمنان فرود می‌آید.

وی گفت: ۴۶ سال پیش امام راحل روز قدس را پایه گذاری کرد که امروز روز جهانی قدس نامگذاری شده و علاوه بر مسلمانان، آزادگان نیز در سایز کشورها به میدان آمده‌اند.

دهشیری اضافه کرد: ۲۲ اسفند روز شهدا نام‌گرفته و رهبر انقلاب اشاره به پاسداشت مقام شهدا داشتند، امام راحل در چنین روزی بنیاد شهید را تاسیس کردند که در خدمت خانواده شهدا و ایثارگران باشند.