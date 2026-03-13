به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با بیان اینکه مردم با گام‌های استوار و بافضیلت در روز قدس زیر باران خود را به نمازجمعه رسانده‌اند که جای تشکر و قدردانی دارد، اظهار داشت: ایران مردمی دارد که در گرما و سرما شگفت‌انگیز و قابل‌تحسین عمل کرده است.

حیرت جهانیان از استواری و مقاومت ملت ایران

وی با تأکید بر اینکه جهانیان در حیرت هستند به این ملت که چگونه استوار و مقاوم ایستادگی کرده است، گفت: یاد رهبر شهیدمان ما را به تقوا و مراقبت از نفس متوجه می‌سازد که سراسر وجود ایشان ایمان و جهاد بود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه توسل به اهل‌بیت، مناجات و تشکیل جلسات روضه توسط رهبر شهید انقلاب برای همه ما درس است، عنوان کرد: شما مردم را به تقوا، ایمان، جهاد و عمل صالح فرامی‌خوانم.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تشکر و قدردانی می‌کنم از عموم مردم که در این شرایط در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند، افزود: در پیام آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نکات ارزشمندی بود که سخنوران به آن خواهند پرداخت.

پایگاه‌های دشمن زیر ضربات سهمگین قرار دارد

وی گفت: یکی از نکات مهم مسئله مقاومت و نبرد تا شکست دشمنان و به‌زانودرآوردن دشمنان بود، سپاه اعلام کرده که تا تسلیم‌شدن کامل دشمن از پا نمی‌نشیند، این روحیه مبارزه سپاه و ارتش و نیروی انتظامی را باید ستود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح ما پیامشان این است که این جنگ تا زمانی ادامه دارد که دیگر سایه جنگ از سر کشور برداشته شود، گفت: فرماندهان سربازان آمریکایی خودشان در پناهگاه پنهان شده‌اند و سربازان را زیر آتش سهمگین نیروهای ما فرستاده‌اند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: فرماندهان فاسد آمریکایی و صهیونیستی نظاره‌گر قطعه‌قطعه‌شدن سربازانشان هستند، امروز پایگاه‌های دشمن زیر ضربات سهمگین قرار دارد

بحرین در بحران گرفتار شده است و پایگاه‌های دشمن در امارات زیر آتش نیروهای مسلح ما است.

چشم‌های آمریکا در منطقه کور شده است

وی ادامه داد: این پیروزی و موفقیت در سایه حضور شما مردم در میدان به‌دست‌آمده است، لشکریان اسلام می‌جنگند و شما مردم برای سربلندی ایران در میدان حضور دارید

نتیجه جنگ این خواهد شد که آمریکا از غرب آسیا اخراج می‌شود و غرب آسیا از استعمار آمریکا نجات می‌یابد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه روز و شب بر پایگاه‌های آمریکا آتش می‌بارد، چشم‌های آمریکا در منطقه کور شده است و تسلیم موشک‌های ایرانی هستند، گفت: تاریخ گواهی می‌دهد که این ملت برای چه جنگید و چه حضوری داشت.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: خدا را سپاسگزاریم به این همدلی و هماهنگی، دشمن می‌خواهد در خیابان‌ها ایجاد آشوب کند و این نقشه هم با حضور شما مردم خنثی خواهد شد.

وی گفت: دل‌های ما قرص و محکم باشد که با یاری خداوند این ملت پیروز خواهد شد و دشمنان را ذلیل و خوار خواهد کرد.