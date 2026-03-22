نورمفیدی: توان موشکی و وحدت ملی، پشتوانه اقتدار ایران در برابر تهدیدات

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در دیدار با استاندار گلستان و جمعی از معاونان، ضمن قدردانی از تلاشهای نیروهای مسلح، حضور مردم در صحنههای مختلف و اقدامات دولت در خدمترسانی، بر ضرورت حفظ آمادگی و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط منطقهای و فشارهای دشمنان، اظهار کرد: هرچند جنگ و سختیهای ناشی از آن برای مردم مطلوب نیست، اما مقابله قاطع با تجاوزات و دفاع از کشور، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نماینده ولیفقیه در گلستان با بیان اینکه برخی قدرتها برای پیشبرد اهداف خود حتی به باجخواهی از کشورهای منطقه متوسل میشوند، این رفتارها را نشانه ضعف و بیثباتی آنها دانست و افزود: تکیه بر قدرتهای استکباری، عزت و آیندهای مطمئن برای این کشورها به همراه نخواهد داشت.
نورمفیدی در ادامه با اشاره به دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی اظهار کرد: پیشرفت در صنعت موشکی نتیجه تلاش و مجاهدت نیروهای مسلح است و امروز بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم قدرت و بازدارندگی کشور در سطح منطقه و جهان شناخته میشود.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت انسجام داخلی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و توجه به منافع ملی، همان مسیری است که بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتهاند و تداوم آن، ضامن پیشرفت و اقتدار کشور خواهد بود.
امام جمعه گرگان با انتقاد از وابستگی برخی کشورهای منطقه به قدرتهای بزرگ، این رویکرد را موجب تضعیف جایگاه آنان دانست و بر ضرورت همبستگی و همدلی برای حرکت در مسیر تعالی نظام اسلامی تأکید کرد.
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