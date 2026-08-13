مراسم سوگواری سالروز شهادت امام رضا(ع) در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت گناوه ظهر پنجشنبه در این آئین معنوی با تسلیت این مناسبت و گرامیداشت مقام والای حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف والدین، تربیت صحیح فرزندان و توجه همزمان به رشد علمی، مهارتی و دینی آنان است.

حجت الاسلام سید نصرالله موسوی نسب با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به تربیت دینی فرزندان گفت: همان‌گونه که والدین برای آموزش مهارت‌های مختلف به فرزندان خود برنامه‌ریزی می‌کنند، باید نماز، عفاف، حجاب و واجبات دینی را نیز از دوران کودکی به آنان آموزش دهند.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره مسئولیت والدین در قبال تربیت دینی فرزندان تصریح کرد: خانواده‌ای که برای آموزش‌های علمی و مهارتی فرزند خود برنامه‌ریزی می‌کند، نباید از آموزش واجبات و ارزش‌های دینی غافل شود.

مقام رضا؛ یکی از بالاترین مراتب بندگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین مفهوم «رضا» با بیان داستانی از حضرت موسی(ع) اظهار کرد: گفت: مقام رضای پروردگارعالمیان از مقامات ممتاز بندگان خالص و شایسته خداوند است و انسان مؤمن باید تلاش کند در زندگی به جایگاهی برسد که در برابر خواست و تقدیر الهی، رضایت و تسلیم داشته باشد.

حجت الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به داستانی از لقمان حکیم خاطرنشان کرد: انسان باید بداند خداوند در طول زندگی نعمت‌های فراوانی به او عطا کرده است و اگر گاهی با سختی و تلخی مواجه شد، نباید از رحمت و حکمت الهی ناامید شود.

امام جمعه موقت گناوه گفت: اگر تمام اعمال انسان را در یک کفه ترازو بگذاریم و رضایت به رضای پروردگار را در کفه دیگر قرار دهیم، اهمیت و ارزش مقام رضا بسیار بالاست.

لقب «رضا»؛ لقبی الهی برای امام هشتم(ع)

وی با اشاره به نام و لقب حضرت علی بن موسی الرضا(ع) اظهار کرد: ائمه اطهار(ع) دارای کنیه‌ها و القاب مختلفی بودند و هر لقب بیانگر ویژگی برجسته‌ای از شخصیت آن بزرگواران است.

حجت الاسلام موسوی‌نسب افزود: درباره لقب «رضا» برای امام هشتم(ع) نیز نقل شده است که برخی مخالفان ادعا می‌کردند مأمون این لقب را به دلیل رضایت امام رضا(ع) به ولایتعهدی به آن حضرت داده است، اما امام جواد(ع) این ادعا را رد کردند و فرمودند لقب «رضا» را خداوند به پدرم داده است و یک لقب خدادادی است.

وی ادامه داد:به تعبیر فرمایش امام جواد (ع) ، امام رضا(ع) به توحید، نبوت پیامبر(ص) و امامت ائمه معصومین(ع) راضی بود و از سوی دیگر دوست و دشمن نیز از شخصیت و اخلاق آن حضرت رضایت داشتند؛ از این رو لقب «رضا» شایسته آن امام بزرگوار است.

محبت و رضای خداوند رابطه‌ای دوطرفه است

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به آیه شریفه «إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ» گفت: محبت خداوند یک رابطه دوطرفه است؛ اگر انسان خدا را دوست دارد، باید از فرمان خداوند تبعیت کند تا مشمول محبت الهی قرار گیرد.

وی افزود: در زندگی انسان مؤمن، رضایت خداوند باید بر خواسته‌های شخصی مقدم باشد و انسان در برابر آنچه خداوند برای او مقدر کرده است، با صبر، توکل و ایمان برخورد کند.

رضایت به معنای سکوت در برابر گناه نیست

حجت الاسلام موسوی‌نسب با تأکید بر اینکه رضایت به رضای خداوند نباید با بی‌تفاوتی اشتباه گرفته شود، گفت: اگر در جایی گناهی انجام می‌شود یا به اسلام، مقدسات، اعتقادات و ارزش‌های دینی توهین می‌شود، مؤمن نمی‌تواند با سکوت خود نسبت به آن رضایت نشان دهد.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی انسان مؤمن باید موضع روشن داشته باشد و مؤمن باید در اعتقادات و ارزش‌های خود ثابت‌قدم باشد و ظاهر و باطن او یکسان باشد.

حجت الاسلام موسوی‌نسب در بخش پایانی سخنان خود با ذکر مصیبت و با اشاره به غربت و مظلومیت حضرت امام رضا(ع) برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب، عزت و اقتدار اسلام، پیروزی جبهه مقاومت و علو درجات شهدا و امام شهدا دعا کرد و گفت: امیدواریم به برکت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، همه ما در شمار شیعیان، پیروان و خدمتگزاران واقعی اهل بیت(ع) قرار بگیریم و توفیق زیارت بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا(ع) نصیب همه عاشقان اهل بیت(ع) شود.

قرائت آیات نورانی قرآن کریم، زیارت امام رضا (ع) ، ذکر مصیبت، روضه خوانی و عزاداری و اقامه نماز جماعت از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.