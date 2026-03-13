۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

گردهمایی بزرگ فرهنگیان لرستان برای بیعت با رهبر انقلاب

گردهمایی بزرگ فرهنگیان لرستان برای بیعت با رهبر انقلاب

خرم‌آباد- گردهمایی بزرگ فرهنگیان لرستان برای بیعت با رهبر معظم انقلاب روز شنبه در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای بیعت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله)، گردهمایی بزرگ فرهنگیان سراسر لرستان در روز شنبه، ۲۳ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

این گردهمایی از ساعت ۱۰:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.

مکان برگزاری این مراسم در خرم‌آباد، گلدشت شرقی، میدان فردوسی و در مسجد امام حسن عسکری (ع) تعیین شده است.

در این گردهمایی، فرهنگیان از تمامی نقاط استان لرستان دعوت شده‌اند تا با حضور خود، همبستگی و اتحاد خود را در شرایط کنونی حملات تجاوزکارانه دشمن صهیونی- آمریکایی به نمایش بگذارند.

حضور فرهنگیان در این گردهمایی در راستای بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.

