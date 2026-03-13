به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مردم یمن با برگزاری باشکوه راهپیمایی روز قدس اعلام کردند که تمام قد در کنار ایران ایستاده اند و ضربات شدیدی که به دشمنان وارد آورده قدردانی می کنند.

آنها با درود فرستادن به ایران، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقاومت لبنان، عراق و فلسطین تاکید کردند که از حزب الله لبنان حمایت می کنند؛ حزب الله دشمن را به نقطه صفر بازگردانده و باعث شده اشغالگران با سرنوشت نامعلومی رو به رو شوند.

در بیانیه پایانی راهپیمایی روز قدس یمن تاکید شده است، از نیروهای مقاومت عراق نیز که دشمنان اشغالگر آمریکایی را در دفاع از خود و امتشان هدف قرار دادند قدردانی می کنیم. از امتمان نیز می خواهیم روز جهانی قدس را به پا داشته و به وظایف خود عمل کنند.