  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

بارندگی‌ها در لرستان از روز یکشنبه تشدید می‌شود

بارندگی‌ها در لرستان از روز یکشنبه تشدید می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی استان لرستان گفت: بارندگی‌ها در این استان از روز یکشنبه هفته آینده تشدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور روز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تحلیل شرایط جوی استان لرستان اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، طی امروز کماکان شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود.

وی ادامه داد: انتظار داریم با شدت و ضعف برای همه نقاط استان علاوه بر افزایش پوشش ابر و وزش باد قابل ملاحظه تا شدید لحظه ای، بارش پراکنده و رگباری باران گاهی همراه با رعدوبرق، احتمال تگرگ، در مناطق سردسیر و کوهستانی رگبار برف و کاهش دما پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: روز شنبه بطور موقت از میزان بارش ها و ناپایداری‌ها کاسته می شود و در برخی نقاط احتمال وقوع بارش های بصورت خفیف و پراکنده انتظار می رود.

مرادپور بیان کرد: مجددا از اواسط روز یکشنبه تا دوشنبه شب با فعالیت هسته اصلی سامانه بارشی بر شدت و مقدار بارش ها افزوده می شود.

وی افزود: مطابق با هشدار صادره در این بازه های زمانی بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب، احتمال سیلابی شدن مسیل ها، احتمال کولاک برف، آسیب به محصولات کشاورزی، خطر سقوط اشیاء، کاهش میدان دید افقی و … را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان ادامه داد: از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را نشان می دهند.

کد خبر 6773938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها