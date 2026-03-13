به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور روز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تحلیل شرایط جوی استان لرستان اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، طی امروز کماکان شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود.

وی ادامه داد: انتظار داریم با شدت و ضعف برای همه نقاط استان علاوه بر افزایش پوشش ابر و وزش باد قابل ملاحظه تا شدید لحظه ای، بارش پراکنده و رگباری باران گاهی همراه با رعدوبرق، احتمال تگرگ، در مناطق سردسیر و کوهستانی رگبار برف و کاهش دما پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: روز شنبه بطور موقت از میزان بارش ها و ناپایداری‌ها کاسته می شود و در برخی نقاط احتمال وقوع بارش های بصورت خفیف و پراکنده انتظار می رود.

مرادپور بیان کرد: مجددا از اواسط روز یکشنبه تا دوشنبه شب با فعالیت هسته اصلی سامانه بارشی بر شدت و مقدار بارش ها افزوده می شود.

وی افزود: مطابق با هشدار صادره در این بازه های زمانی بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب، احتمال سیلابی شدن مسیل ها، احتمال کولاک برف، آسیب به محصولات کشاورزی، خطر سقوط اشیاء، کاهش میدان دید افقی و … را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان ادامه داد: از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را نشان می دهند.