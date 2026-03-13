به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران، با انتشار پیامی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد.

رئیس جمهور با پیام قدردانی از حضور میلیونی و حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس که با شهامت بیاد ماندنی خود به خیابان‌ها آمدند و جهان را در مقابل خود به تحسین و تعظیم وا داشتند، تداوم پیروی از راه پر فروغی که امام خمینی و رهبر شهید خامنه‌ای بزرگ فرا روی ملت ایران گشودند را حمایت و اطاعت از رهبری سوم انقلاب اسلامی دانست.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز و دلاور ایران

حضور درخشان، آگاهانه و وحدت‌بخش شما در راهپیمایی روز قدس، جلوه‌ای تمام‌نما از تعهد و مسئولیت‌پذیری در قبال ارزش‌های انسانی، اسلامی، میهنی و ملی بود. شما مردم بزرگ، با حضور میلیونی و شجاعانه خود در خیابان‌های سراسر کشور، به مبارزه با شرارت و توحش اشقیای زمانه، معنا و جلوه‌ای تازه بخشیدید و پرچم آزادی‌خواهی، استقلال و ستم‌ناپذیری ملت ایران را بار دیگر به بلندای تاریخ برافراشتید.

شما مردم غیور، از زن و مرد و کودک و جوان و پیر، بی‌ترس و واهمه، شانه‌به‌شانه یکدیگر زیر بمباران تهدید و تجاوز دشمنان سفاک، مرگ را به سخره گرفتید و با شهامتی به‌یادماندنی به خیابان‌ها آمدید و جهان را در مقابل حضور حماسی خود به تحسین و تعظیم واداشتید.

اینجانب قدردان حضور پر افتخار شما ملت بی‌نظیر هستم و از خداوند قادر متعال، عزت و سربلندی روزافزون تک‌تک شما بزرگواران را در سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران و رهبری عالی‌قدر کشور مسئلت دارم. درودهای پایان‌ناپذیر من نثار جان‌های پاک و دل‌های آگاه شما ملت بزرگ باد.

ملت بزرگ و رشید، گرچه داغ شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در دل همه ما زنده و تازه ‌است، اما تداوم پیروی از راه پر فروغی که امام خمینی و رهبر شهیدمان خامنه‌ای بزرگ فراروی ملت ایران گشودند در حمایت و اطاعت از رهبری سوم انقلاب اسلامی خواهد بود. پیام رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی، چونان بیانات راه‌گشای اسلاف صالح خود مسیر آینده کشور را در این مقطع سرنوشت‌ساز روشن و مشخص نمود.

توجه به این پیام و رهنمودهای ایشان نصب‌العین همه مسئولان کشور خواهد بود و به اتکای دوراندیشی رهبری ‌عالی‌قدر، با همراهی ملت تاریخ‌ساز ایران عبور از این بحران ممکن، میسر و حتی آسان خواهد شد.

به‌عنوان منتخب ملت ایران و رئیس‌جمهور طبق معیارهای شرعی، قانونی و ملی خود را موظف به تبعیت کامل از رهنمودهای رهبری می‌دانم، هیچ سیاستی در اداره کشور و ارتباطات بین‌المللی، بدون هماهنگی با رهبری از سوی دولت مطرح و پیگیری نمی‌شود و این اطاعت و پیروی، از اصول و بنیان‌های انسجام ملی و مبنای عمل دولت چهاردهم بوده است و خواهد بود.

امروز مهم‌ترین دغدغه دولت علاوه بر تدارک لازم برای دفاع همه‌جانبه نیروهای مسلح کشور، سامان‌بخشیدن به امور مردم است و همراهی، همدلی و مشارکت همه قوا برای پاسخگویی شایسته به این دغدغه‌ها ضروری است.

حمایت رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی نیز سرمایه بزرگی برای دولت است و بار سنگین اداره کشور نیازمند حمایت ایشان است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر سرمایه اصلی حمایت مردم و رهبری عالی‌قدر به فضل الهی خواهد توانست مشکلات را از سر راه برداشته و در انجام وظایف خود و ارائه خدمت به ملت بزرگ ایران موفق باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران