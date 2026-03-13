بدرقه باشکوه پیکر بسیجی شهید مرتضی درباری در لاسجرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بعد از ظهر آدینه و پس از خلق حماسه بزرگ راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر استان سمنان، آیین تشییع پیکر یک شهید گرانقدر دیگر در این استان برگزار شد.‌

پیکر مطهر شهید بسیجی مرتضی درباری دقایقی قبل با حضور مردم متدین و خداجوی لاسجرد در گلزار شهدای این روستای شهید پرور به خاک سپرده شد.

بسیجی شهید مرتضی درباری در حملات دد منشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به یک ایست و بازرسی به فیض شهادت نائل شد.

جمعی از مسئولان استانی و شهرستان های سمنان و سرخه در این مراسم معنوی شرکت داشتند.

مردم غیور لاسجرد که ساعتی قبل راهپیمایی حماسی روز جهانی قدس را هم برگزار کرده بودند در مراسم تشییع این بسیجی شهید شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

شهید درباری از کارگزاران با اخلاص حج و ریارت استان سمنان بود که همواره عمر با برکت خود را در راه اعتلای اسلام ناب‌محمدی(ص) و همچنین اهداف والای انقلاب اسلامی‌سپری کرد و در نهایت نیز اجر خود را با شهادت از خداوند منان دریافت کرد.

قدرت الله چتری مدیرکل حج و زیارت استان سمنان در پی شهادت شهید درباری از کارگزاران حج و زیارت، در گفتگو با خبرنگار مهر، شهادت ایشان را به خانواده محترم درباری و مردم شهید پرور لاسجرد تعزیت و تسلیت گفت و بر ادامه راه شهدا تاکید کرد.

چتری همچنین از آحاد مردم متدین و شهیدپرور لاسجرد و خانواده بزرگ حج و زیارت دعوت کرد تا با حضور گسترده و پرشور خود در میادین و خیابان‌ها، حمایت قاطع خود را از پاسداران و ارتشیان غیور ایران اسلامی در برابر دشمنان این مرز و بوم اعلام کرده و بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بکوبند.

وی همچنین خون شهدا را جریان ساز و عامل نصرت جبهه اسلام ناب‌محمدی(ص) بر علیه استکبار گران کفار دانست و بار دیگر بر بیعت خانواده حج و زیارت استان سمنان با رهبر انقلاب اسلامی تاکید کرد.