تشکر مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از حماسه مردم در روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، در متن پیام حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی خطاب به هم استانی های عزیز آمده است : حضور شما مردم شریف،همیشه قهرمان، شجاع و بصیر آذربایجان همپا با امت همیشه در صحنه ایران اسلامی در روزهای تهاجم رژیم صهیونی و شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار در راه‌پیمایی‌ و تجمعات شبانه نشانه‌ی شجاعت بی حد و مرز، زمان شناسی، بصیرت، رشد و عقلانیت است.

همچنین قدردان دلاورمردی ها و ایستادگی بی نظیر نیروهای مسلح کشورمان هستیم که شبانه‌روز برای دفاع از کیان ، حفظ امنیت و آرامش مردم در استان تلاش می‌کنند.

از خداوند متعال، سربلندی ملت بزرگ ایران اسلامی، سلامتی و توفیق نیروهای مسلح کشورمان و نابودی دولت شیاطین را مسئلت داریم.