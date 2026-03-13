حیدری: مردم اطراف محله دروازه ری قم را فورا تخلیه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی-امنیتی استانداری قم اعلام کرد: دقایقی قبل دشمنان متجاوز آمریکایی صهیونیستی، به نقطه‌ای از منطقه دروازه ری شهر قم حمله کردند.



حیدری تأکید کرد: مردم تجمع کننده سریعا این منطقه مورد حمله را تخلیه کنند.