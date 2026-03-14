به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی جمعهشب در جمع مردم شبانکاره با بیان اینکه این جنگ نبرد بین حق و باطل است اظهار کرد: شما مردم بزرگ و انقلابی به رهبری امام خامنهای در سمت درست تاریخ، پای حق و دین خدا و در مقابل فرعون زمان ایستادهاید.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوری اسلامی اضافه کرد: اگر کسی میخواهد بداند که در جنگ امروز پیروز صحنه کیست باید به میدان نگاه کند و به زوزههای ترامپ نگاه نکنید.
وی تصریح کرد: از لحظهای که امام ما را به شهادت رساندند و جنگ آغاز شد تا به این لحظه یک لیتر نفت هم نتوانستند از تنگه هرمز عبور دهند. این اقتدار ایران و اقتدار ملت است و انشاالله در ادامه هم این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
رضایی با اشاره به اینکه به صورت همزمان در ۱۱ جبهه با دشمنان در حال جنگ هستیم بیان کرد: میجنگیم تا آن زمان که امنیت کشور و مردم ایران و منافع ملی ما به صورت کامل تامین شود. تا آن زمان میجنگیم که سایه جنگ از این کشور برداشته شود.
وی با تاکید بر اینکه برای صلح و امنیت مردم میجنگیم خاطرنشان کرد: برای آسایش این مردم میجنگیم و قرار نیست یک دورهای بجنگیم و دوباره ۶ ماه دیگر با ما وارد جنگ شوند. شجاعانه و ایستاده میجنگیم و دشمن را نابود خواهیم کرد.
نماینده دشتستان با بیان اینکه روزهای سرنوشتسازی را سپری میکنیم اضافه کرد: حماسه ماندگار شما مردم بزرگ برای همیشه در تاریخ این سرزمین خواهد ماند. مردم ایران ایستادهاند و میگویند انتقام خون امام شهید و انتقام خون دانش آموزان شهیدمان را از دشمن بگیریم.
وی افزود: از شما مردم میخواهم که در خیابان و در میدان بمانید چراکه حضور شما مردم در همین مراسم و برنامهها نقشه دشمن را خنثی خواهد کرد و انشاالله پیروزی نهایی نزدیک است.
