امیر قطر و سلطان عمان خواهان کاهش تنش در منطقه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دفتر پادشاهی قطر اعلام کرد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با هیثم بن طارق، سلطان عمان، تماس تلفنی برقرار کرده و درجریان آن، تحولات و تنش های منطقه‌ای، مورد بررسی قرار گرفته است.

دفتر پادشاهی قطر افزود که امیر قطر و سلطان عمان بر اهمیت کاهش تنش و اولویت دادن به گفتگو و ابزارهای دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.

امیر قطر در این تماس تلفنی، صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به سلطان عمان و خانواده حاکم این کشور به مناسبت درگذشت فهد بن محمود آل سعید، معاون نخست‌وزیر در امور شورای وزیران، که روز پنجشنبه درگذشت، ابراز کرد.

همچنین امیر قطر به دلیل کشته شدن دو نفر در حادثه سقوط دو پهپاد در استان صحار، تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.

سلطان‌نشین عمان اعلام کرده بود که در پی سقوط دو پهپاد در استان صحار، دو نفر کشته شدند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که درمیانه مذاکرات با تهران با میانجی گری یک کشور منطقه صورت گرفت، موجب شد که ایران در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود، مواضع و پایگاه های آمریکایی مستقر در کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز اراضی اشغالی را هدف مشروع خود بداند و مورد حمله موشکی قرار دهد.