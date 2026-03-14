به گزارش خبرنگار مهر، پس از تعطیلی اجباری مسابقات لیگ برتر فوتبال و تمرینات باشگاه‌ها، بازیکنان و اعضای خارجی تیم ها ایران را ترک و راهی کشورهای خود شدند.

باشگاه استقلال که تعداد زیاد بازیکنان خارجی در ترکیب خود دارد با چالش جدی مواجه شده است. در همین حال و طی روزهای اخیر برخی از رسانه های آفریقایی، کره ای و آلبانیایی خبر از فسخ احتمالی قرارداد منیر الحدادی (مهاجم مراکشی - اسپانیایی) و یاسر آسانی وینگر آلبانیایی استقلال داده اند.

تا به امروز هنوز نامه رسمی مبنی بر فسخ قرارداد این دو بازیکن و هیچ یک از نفرات تیم استقلال به دست مدیران این باشگاه نرسیده است و آبی ها امیدوارند با برقراری شرایط عادی در کشور، همه بازیکنان خارجی و داخلی بار دیگر در کنار هم به استقلال کمک کنند.