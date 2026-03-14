توزیع ۱۰ تن شکر تنظیم بازاری در مهدیشهر؛ نظارت بر بازار تشدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح شنبه در بازدید میدانی از بازار مهدیشهر با تاکید بر تداوم نظارت و بازرسی ها بر اصناف این شهرستان، اظهار کرد: این بازدیدها با هدف کنترل قیمت ها و تامین مایحتاج اساسی شهروندان در شهرستان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار کیلوگرم شکر سهمیه‌ای در قالب طرح تنظیم بازار میان اصناف و قطب‌های توزیع در شهرستان مهدیشهر توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر از آغاز مرحله جدید توزیع اقلام اساسی خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با رویکرد ثبات در بازار کالاهای مصرفی انجام گرفته است.

مشیریان با تاکید بر اینکه سهمیه شکر تخصیص یافته با نظارت مستقیم بازرسان در سطح اصناف شهرستان توزیع شده است، تصریح کرد: این میزان شکر برای دسترسی راحت‌ تر مصرف‌کنندگان در شبکه توزیع قرار گرفته است.

وی ادامه داد: فرآیند نظارت بر قیمت و نحوه عرضه این کالا توسط تیم‌های بازرسی مدیریت جهاد کشاورزی برای پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی و رساندن کالا با قیمت مصوب به دست خانوارها در دست اجرا است.