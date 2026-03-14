  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۷

سی‌ان‌ان: ادعای ترامپ درباره پیروزی بر ایران با واقعیت همخوانی ندارد

یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که ادعای رئیس‌جمهوری آمریکا درباره پیروزی بر ایران با واقعیت میدانی همخوانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به شروع تجاوز به خاک ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اکنون بدون دادن هزینه نمی تواند از این جنگ خارج شود.

این رسانه آمریکایی نوشت: شرایط جنگ پیچیده شده است و ممکن است جنگ از کنترل آمریکا خارج شود.

سی‌ان‌ان با اشاره به پیامدهای اقتصادی و سیاسی جنگ برای آمریکا نوشت: ادعای ترامپ درباره پیروزی با واقعیت های میدانی همخوانی ندارد.

این رسانه انگلیسی زبان با اشاره به در پیش بودن انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر، افزود: افزایش قیمت انرژی و هزینه های زندگی می تواند برای ترامپ مشکل ساز شود.

کد خبر 6774209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها