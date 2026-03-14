به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به شروع تجاوز به خاک ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اکنون بدون دادن هزینه نمی تواند از این جنگ خارج شود.

این رسانه آمریکایی نوشت: شرایط جنگ پیچیده شده است و ممکن است جنگ از کنترل آمریکا خارج شود.

سی‌ان‌ان با اشاره به پیامدهای اقتصادی و سیاسی جنگ برای آمریکا نوشت: ادعای ترامپ درباره پیروزی با واقعیت های میدانی همخوانی ندارد.

این رسانه انگلیسی زبان با اشاره به در پیش بودن انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر، افزود: افزایش قیمت انرژی و هزینه های زندگی می تواند برای ترامپ مشکل ساز شود.