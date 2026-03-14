۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۱

روزنامه آمریکایی: مشاوران ترامپ خواهان خروج از جنگ با ایران هستند

یک روزنامه آمریکایی به امید واهی رئیس جمهور آمریکا برای تسلیم شدن ایران اشاره کرد و نوشت: مشاوران ترامپ خواهان خروج از جنگ با ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، ارتش آمریکا به ترامپ هشدار داده بود که هدف قرار دادن ایران می‌تواند این کشور را به بستن تنگه هرمز وادار کند اما ترامپ خطاب به تیم خود مدعی شد که ایران قبل از این کار تسلیم خواهد شد!

در این گزارش آمده است، پنتاگون نگران است که کشتی‌های جنگی اسکورت کننده نفتکش‌ها در منطقه تنگه هرمز هدف قرار گیرند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، مشاوران ترامپ از او می‌خواهند که راهی برای خروج از جنگ کنونی پیدا کند اما او هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به این جنگ ندارد. یک سناریوی دیگر نیز برای پایان دادن به جنگ وجود دارد، ترامپ اعلام پیروزی کند و تسلیم شود.

    • اذرگون IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      امریکا جنگ رو اغاز کرده وخودش هم حاضر نیست متوقف کند پس تقصیر بقیه چیه
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول بی ثباتی در تنگه هرمز است. ارتش وحشی آمریکا جنایتکار مسئول بی ثباتی در تنگه هرمز است. تنگه هرمز باز نخواهد شد/ هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را ندارد/ پایان جنگ هم در دست ماست

