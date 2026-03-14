به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در آخرین شنبه سال ۱۴۰۴ (بیستوسوم اسفند ماه) میزبان عرضههای متعدد صادراتی و داخلی است، درحالی که آیزوفید و حلال ۴۰۲ در رینگ بینالملل عرضه میشود، رینگ داخلی میزبان آیزویسایکل، حلال ۵۰۲، حلال ۵۰۳، حلال ۴۰۲ و عرضههای متعدد دیگری میشود.
ثبت ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریالی در ۱۹ اسفند
مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در تمامی تابلوهای بورس انرژی ایران به ۲۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال در روز سهشنبه نوزدهم اسفند که آخرین روز کاری هفته گذشته بود رسید. از این رقم ۱۶ هزار میلیارد مربوط به معاملات ثبت شده در بازار فیزیکی و مربوط به فروش فرآوردههای هیدورکربوری بود و ارزش دادوستد برق در این روز نیز به ۵ هزار و ۵۲ میلیارد ریال رسید.
از مهمترین عرضههای صادراتی در این روز میتوان به برنامه عرضه ۲۸ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تبریز با قیمت پایهای برابر ۵۳۷ دلار به ازای هر تن و ۳ هزار و ۶۰ متر مکعب حلال ۴۰۲ شرکت پالایش نفت تبریز با قیمت پایهای برابر ۷۹۸.۵ دلار اشاره کرد.
از مهمترین عرضههای در رینگ داخلی به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه ۴ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان، یک میلیون و ۸ هزار لیتر حلال ۵۰۲ و یک میلیون و ۸ هزار لیتر حلال ۵۰۲ و یک میلیون و ۲ هزار لیتر حلال ۴۰۲ شرکت پالایش نفت اصفهان و ۸۸۰ تن اکسیژن مایع شرکت فولاد خوزستان اشاره داشت.
