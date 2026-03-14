قدردانی استاندار فارس از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی ضمن تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس گفت: این حضور، پیام روشنی به جهانیان مخابره کرد که آرمان آزادیخواهی و حمایت از مظلومان فلسطین همچنان زنده و جریان پایداری در وجدان بیدار ملتها پویا و بالنده است.
در این پیام آمده است: در مقطعی که جبهه استکبار و دشمنان ملت ایران با توطئهها و اقدامات خصمانه میکوشند اراده این ملت بزرگ را تضعیف کنند، حضور و همدلانه آحاد مردم در این راهپیمایی عظیم، بار دیگر جلوهای روشن از انسجام ملی و وحدت مثالزدنی جامعه ایرانی را نمایان ساخت.
استاندار فارس افزود: بیتردید خون پاک شهیدان والامقام، از رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدسسره)، فرماندهان رشید نیروهای مسلح تا مردمان بیپناه و کودکان مظلوم، سرمایهای گرانسنگ برای استمرار راه عزت، مقاومت و پاسداری از عزت و استقلال کشور خواهد بود.
امیری تصریح کرد: اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و فداکاریِ مثالزدنیِ نیروهای مسلح در صیانت از تمامیت سرزمینیِ میهن عزیزِ اسلامی، از حضور باشکوه و مسئولانه همه اقشار مردم شریف فارس، در این حرکت بزرگ و حماسی، که تجلی همبستگی ملی و اقتدار مردمی است صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
