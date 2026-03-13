حماسه زرین دشتی ها با لبیک به دعوت رهبر انقلاب در راهپیمایی روز قدس 

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ، مردم ولایتمدار زرین دشت همزمان با مردم ایران اسلامی قبل از شروع راهپیمایی روز جهانی قدس در خیابان امام خمینی شهر حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت گرد هم آمدند و با حضور پرشورشان با رهبر جدید انقلاب اسلامی بیعت کردند.



این مردم در راهپیمایی امسال که با شهادت قائد امت، امام سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی و تجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم متخاصم صهیونیستی به کشور همراه شده ، مردم با شعارهای انقلابی بار دیگر شعار مرگ بر آمریکای کودک کش و مرگ بر اسراییل سر دادند.

حجت الاسلام غلامرضا دروند پور خطیب جمعه زرین دشت ضمن تسلیت شهادت قائد امت حضرت امام خامنه ای و جمعی از مردم ایران اسلامی اظهار کرد: امروز ولایت فقیه ما امام سید مجتبی خامنه ای و اطاعت از فرامین ایشان واجب شرعی است.

وی افزود: ما مردم زرین دشت با رهبر جدید انقلاب بیعت و فریاد می زنیم ای رهبر شهیدم راهت ادامه دارد.

حجت الاسلام دروند پور با تاکید بر اینکه امروز میدان جنگ ما حضور در خیابان هاست، عنوان کرد: مردم همیشه در صحنه زرین دشت همیشه پای کار نظام بوده و هر جا که نظام و انقلاب خواسته به صحنه آمده اند پس می طلبد تا مسئولان هم با این مردم چهره به چهره دیدار و مشکلاتشان را حل کنند.

امام جمعه زرین دشت گفت: پایگاه نماز جمعه ارتباط مستقیم با ولایت و قرارگاهی است که مردم باید در آن حضور داشته و مسئولان در صف اول این قرار گاه باشند.

وی همچنین خواستار اتحاد و همدلی بیشتر آحاد جامعه در شرایط کنونی کشور شد و گفت: لازم است تاهمه با هم یکدل و یکصدا در میعادگاه های نماز جمعه و اجتماعات انقلابی شرکت و با حضور مستحکم خود انتقام امام شهیدان را بگیریم.

حجت الاسلام دروند پور در بخش دیگری از خطبه های خود با اشاره به فرمایش رهبر کبیر انقلاب یادآور شد: اختلاف ما با آمریکا اختلاف ذاتی و دینی است و تا خون در رگ ماست این مسیر را ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه به فعالیت افراد اغفال شده علیه نظام چه در فضای حقیقی و چه فضای مجازی هشدار داد: همه این افراد و رابطین شان شناسایی شده و بر اساس دستور دادستان کل کشور تمام اموال آنها به نفع دولت مصادره می شود.