افت ۲ هزار تومانی دلار در بازار ارز رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران در معاملات روز شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد و بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت دلار و سایر ارزها نسبت به روز قبل با کاهش همراه شده است؛ به‌طوری که دلار با کاهش ۲ هزار تومانی در محدوده ۱۳۷ هزار تومان معامله می‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز مبادله ایران، قیمت خرید دلار آمریکا ۱۳۶ هزار و ۶۶۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۳۷ هزار و ۹۰۱ تومان ثبت شد. این در حالی است که قیمت دلار در روز قبل حدود ۱۳۹ هزار و ۴۴۹ تومان اعلام شده بود و بنابراین نرخ این ارز در معاملات امروز با کاهش بیش از ۲ هزار تومان نسبت به روز گذشته همراه شده است.

یورو نیز در معاملات امروز با قیمت خرید ۱۵۶ هزار و ۳۹۵ تومان و قیمت فروش ۱۵۷ هزار و ۸۱۵ تومان در تابلوی معاملات مرکز مبادله قرار گرفت. قیمت این ارز در روز قبل حدود ۱۶۱ هزار و ۳۵۷ تومان ثبت شده بود و مقایسه این ارقام نشان می‌دهد یورو نیز در معاملات امروز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

درهم امارات که یکی از ارزهای مهم در مبادلات تجاری منطقه‌ای محسوب می‌شود، با نرخ خرید ۳۷ هزار و ۲۱۲ تومان و نرخ فروش ۳۷ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد. این در حالی است که قیمت درهم در روز قبل حدود ۳۷ هزار و ۹۷۱ تومان اعلام شده بود و بنابراین این ارز نیز در معاملات امروز با افت قیمت همراه شده است.

در بخش سایر ارزها، هر یوان چین با قیمت خرید ۱۹ هزار و ۸۰۹ تومان و قیمت فروش ۱۹ هزار و ۹۸۹ تومان معامله شد. روپیه هند نیز با نرخ خرید هزار و ۴۷۸ تومان و نرخ فروش هزار و ۴۹۱ تومان در تابلوی معاملات مرکز مبادله ثبت شد.

همچنین قیمت هر ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۵ هزار و ۶۴۷ تومان و نرخ فروش ۸۶ هزار و ۴۲۵ تومان اعلام شد. هر هزار وون کره جنوبی نیز با قیمت خرید ۹۲ هزار و ۶۴۷ تومان و قیمت فروش ۹۳ هزار و ۴۸۸ تومان در مرکز مبادله ایران قیمت‌گذاری شد.

در میان سایر ارزها، روبل روسیه با نرخ خرید هزار و ۷۰۵ تومان و نرخ فروش هزار و ۷۲۱ تومان معامله شد و همچنان در میان ارزهای با قیمت پایین‌تر در تابلوی معاملات قرار دارد.