روند کاهشی قیمت دلار در بازار ارز رسمی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران در معاملات روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد و بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت دلار در محدوده ۱۳۷ هزار تومان قرار گرفت و در مقایسه با روز گذشته اندکی کاهش یافت.

طبق اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز مبادله ایران، قیمت خرید دلار آمریکا ۱۳۶ هزار و ۳۵۹ تومان و قیمت فروش آن ۱۳۷ هزار و ۵۹۸ تومان ثبت شد. در حالی که نرخ فروش دلار در روز گذشته حدود ۱۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده بود، ارقام جدید نشان می‌دهد دلار در معاملات امروز با کاهش جزئی ۲۰۰ تومانی همراه شده است.

یورو نیز در معاملات امروز با نرخ خرید ۱۵۶ هزار و ۲۹۲ تومان و نرخ فروش ۱۵۷ هزار و ۷۱۱ تومان در تابلوی معاملات مرکز مبادله قرار گرفت. این ارز نیز در مقایسه با روز گذشته کاهش محدودی را تجربه کرده و همچنان در کانال ۱۵۷ هزار تومان معامله می‌شود.

درهم امارات نیز با قیمت خرید ۳۷ هزار و ۱۳۰ تومان و قیمت فروش ۳۷ هزار و ۴۶۷ تومان معامله شد. این ارز که یکی از شاخص‌های مهم مبادلات منطقه‌ای به شمار می‌رود، در معاملات امروز کاهش جزئی نسبت به روز قبل را ثبت کرده است.

در بخش سایر ارزها، هر یوان چین با قیمت خرید ۱۹ هزار و ۷۷۴ تومان و قیمت فروش ۱۹ هزار و ۹۵۳ تومان در مرکز مبادله معامله شد. روپیه هند نیز با نرخ خرید هزار و ۴۷۳ تومان و نرخ فروش هزار و ۴۸۷ تومان در تابلوی معاملات ثبت شد.

همچنین قیمت هر ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۵ هزار و ۳۸۹ تومان و نرخ فروش ۸۶ هزار و ۱۶۴ تومان اعلام شد. هر هزار وون کره جنوبی نیز با قیمت خرید ۹۰ هزار و ۸۵۶ تومان و قیمت فروش ۹۱ هزار و ۶۸۱ تومان در مرکز مبادله ایران قیمت‌گذاری شد.

در میان سایر ارزهای معامله‌شده، روبل روسیه نیز با نرخ خرید هزار و ۶۹۹ تومان و قیمت فروش هزار و ۷۱۴ تومان در تابلوی معاملات ثبت شد.