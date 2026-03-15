افت دوباره قیمت دلار در بازار ارز رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ رسمی انواع ارز در معاملات بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد و بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت دلار در محدوده ۱۳۷ هزار تومان قرار گرفت و سایر ارزهای مهم نیز با افت جزئی در سطوحی نزدیک به روز گذشته معامله شدند.

بر اساس اطلاعات مرکز مبادله ایران، قیمت خرید دلار آمریکا ۱۳۶ هزار و ۵۶۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان ثبت شد. به این ترتیب دلار با کاهش 100 تومانی در معاملات امروز همچنان در کانال ۱۳۷ هزار تومان قرار دارد و در مقایسه با روز گذشته کاهش جزئی را تجربه کرده است.

یورو نیز در معاملات امروز با نرخ خرید ۱۵۶ هزار و ۵۲۲ تومان و نرخ فروش ۱۵۷ هزار و ۹۴۳ تومان در تابلوی معاملات مرکز مبادله قرار گرفت و همچنان در محدوده ۱۵۷ هزار تومان معامله می‌شود.

درهم امارات نیز با قیمت خرید ۳۷ هزار و ۱۸۵ تومان و قیمت فروش ۳۷ هزار و ۵۲۲ تومان ثبت شد. این ارز که یکی از شاخص‌های مهم در مبادلات منطقه‌ای محسوب می‌شود، در معاملات امروز نیز در کانال ۳۷ هزار تومان باقی ماند.

در میان سایر ارزهای معامله‌شده در مرکز مبادله ایران، هر یوان چین با قیمت خرید ۱۹ هزار و ۸۰۳ تومان و قیمت فروش ۱۹ هزار و ۹۸۳ تومان معامله شد. روپیه هند نیز با نرخ خرید هزار و ۴۷۶ تومان و نرخ فروش هزار و ۴۸۹ تومان در تابلوی معاملات ثبت شد.

همچنین قیمت هر ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۵ هزار و ۵۱۴ تومان و نرخ فروش ۸۶ هزار و ۲۹۱ تومان اعلام شد. هر هزار وون کره جنوبی نیز با قیمت خرید ۹۰ هزار و ۹۸۹ تومان و قیمت فروش ۹۱ هزار و ۸۱۵ تومان در مرکز مبادله ایران قیمت‌گذاری شد.

در بخش دیگر معاملات ارزی، روبل روسیه نیز با نرخ خرید هزار و ۷۰۱ تومان و نرخ فروش هزار و ۷۱۷ تومان معامله شد و همچنان در میان ارزهای با قیمت پایین‌تر در تابلوی معاملات قرار دارد.