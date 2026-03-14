قدردانی نماینده ولی فقیه کردستان از حضور مردم در روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام پورذهبی نماینده ولی فقیه در کردستان در راستای تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس بدین شرح است.
بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِیمِ
«ملت شریف، مؤمن و انقلابی استان کردستان
حضور حماسی و پرشور شما در راهپیمایی عظیم یوماللّه روز قدس و تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللّه العظمی سید مجتبی خامنهای (مدّظلّهالعالی)، تجلیگر عمق ایمان، صلابت انقلابی و غیرت دینی این ملت است. این حضور، پاسخی دندانشکن به یاوهگوییهای استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی بود و بار دیگر وحدت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
اینجانب، وظیفه خود میدانم از عموم اقشار ملت، بهویژه مردم متدین و نستوه کردستان، خانوادههای معظم شهدا، رزمندگان، جوانان عزیز، و همچنین مسئولین محترم استانی و شهرستانی که با حضور ارزشمند خود در این صحنهی تاریخی، دین خود را به اسلام، انقلاب و آرمان فلسطین ادا نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.
از خداوند قادر متعال، عزت و سرافرازی روزافزون ملت ایران و پیروزی نهایی جبههی حق بر جبههی باطل را مسئلت دارم.
نظر شما