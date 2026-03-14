نباید در شرایط جنگی در امور قضایی مردم خللی ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مصطفوی‌نیا صبح شنبه در بازدید سرزده از حوزه قضایی شهرستان بویین زهرا با تاکد بر لزوم خدمات‌رسانی مطلوب و بدون وقفه به مردم در شرایط جنگی اظهار کرد: بر خدمات‌رسانی مطلوب و بدون وقفه به مردم باید انجام شود.

وی با تأکید بر شرایط حساس کنونی کشور اظهار داشت: وظیفه ماست در شرایط جنگی فعلی تمهیداتی اتخاذ شود که در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم تأخیر و تعویق ایجاد نشود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی در این شرایط افزود: علی‌رغم تعطیلی پیش‌آمده به واسطه شرایط جنگی، قضات و مدیران حوزه‌های قضایی کار را تعطیل نکرده‌اند و این جای قدردانی دارد.

مصطفوی‌نیا با تقدیر از حضور حماسی مردم استان در روز جهانی قدس، خاطرنشان کرد: مردم بصیر، قدرشناس و انقلابی ایران اسلامی با حضور پرشکوه و دشمن‌شکن خود در راهپیمایی روز قدس، بار دیگر با آرمان‌های امامین انقلاب تجدید بیعت کرده و با سومین علمدار انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بیعت کردند و بار دیگر دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم را مأیوس و ناامید کردند.شز

گفتنی است این بازدید سرزده در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی رئیس کل دادگستری استان از حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته است.