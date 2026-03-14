۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

نباید در شرایط جنگی در امور قضایی مردم خللی ایجاد شود

قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: وظیفه ماست در شرایط جنگی فعلی تمهیداتی اتخاذ شود که در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم تأخیر و تعویق ایجاد نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مصطفوی‌نیا صبح شنبه در بازدید سرزده از حوزه قضایی شهرستان بویین زهرا با تاکد بر لزوم خدمات‌رسانی مطلوب و بدون وقفه به مردم در شرایط جنگی اظهار کرد: بر خدمات‌رسانی مطلوب و بدون وقفه به مردم باید انجام شود.

وی با تأکید بر شرایط حساس کنونی کشور اظهار داشت: وظیفه ماست در شرایط جنگی فعلی تمهیداتی اتخاذ شود که در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم تأخیر و تعویق ایجاد نشود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی در این شرایط افزود: علی‌رغم تعطیلی پیش‌آمده به واسطه شرایط جنگی، قضات و مدیران حوزه‌های قضایی کار را تعطیل نکرده‌اند و این جای قدردانی دارد.

مصطفوی‌نیا با تقدیر از حضور حماسی مردم استان در روز جهانی قدس، خاطرنشان کرد: مردم بصیر، قدرشناس و انقلابی ایران اسلامی با حضور پرشکوه و دشمن‌شکن خود در راهپیمایی روز قدس، بار دیگر با آرمان‌های امامین انقلاب تجدید بیعت کرده و با سومین علمدار انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بیعت کردند و بار دیگر دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم را مأیوس و ناامید کردند.شز

گفتنی است این بازدید سرزده در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی رئیس کل دادگستری استان از حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته است.

