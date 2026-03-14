به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری و از مدرسان حوزه علمیه در فضای مجازی ایتای خود مطلبی درباره ایستادن در کنار ولی فقیه در زمان غیبت منتشر کرد که بسیار متناسب این روزهای کشورمان است.

میرباقری شاهرودی در این مطلب نوشت: رزمندگان اسلام در عصر غیبت، مانند کسانی هستند که در کنار امام عصر(عج) یا در کنار رسول الله(ص) جهاد می‌کنند. گاهی شیطان در دوران «قبلَ الفتح»، فتنه می‌کند و می‌گوید: تو که مال خود را می‌آوری، از کجا می‌دانی که این طرح به نتیجه می‌رسد؟! اگر ما برای این حرکتی که امام شروع کردند، جان خود را بیاوریم، چه می‌شود؟ به جایی می‌رسد؟ دوران قبل الفتح، جای این قبیل شبهات است.

در این مطلب همچنین آمده است: امام باقر(ع) می‌فرمایند: «الْعَارِفُ‌ مِنْکُمْ هَذَا الْأَمْرَ»، کسی که امرِ امامت را بفهمد و بداند که امام چه طرحی دارد و چه می‌خواهد بکند؛ «الْمُنْتَظِرُ لَهُ»، منتظر هم باشد که این طرح در عالم محقق بشود، ولو هنوز دوران تحقق کامل و ظهور طرح نرسیده باشد؛

وی در این مطلب اضافه می کند: همچنین «الْمُحْتَسِبُ فِیهِ الْخَیْرَ»، پای این طرح بایستد و این را هم خیر به حساب بیاورد، خیال نکند که اگر کنار این طرح بایستد، تلف می‌شود؛ «کَمَنْ جَاهَدَ وَ اللَّهِ مَعَ قَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ بِسَیْفِهِ»، مثل کسانی است که در دوران پیروزی، دارند در کنار حضرت شمشیر می‌زنند.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری می نویسد: «ثُمَّ قَالَ‌: بَلْ وَ اَللَّهِ کَمَنْ جَاهَدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِسَیْفِهِ». بار سوم فرمودند: «ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ: بَلْ وَ اللَّهِ کَمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِی فُسْطَاطِهِ»؛ گویی اصلاً در اردوگاه حضرت به شهادت رسیده است.