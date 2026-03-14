تدابیر سازمان غذا و دارو برای پایداری بازار شیرخشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی با تبیین وضعیت موجودی شیرخشک در بازار اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در زمینه شیرخشکهای رگولار، متابولیک و رژیمی در سطح کشور وجود ندارد. اگرچه فرآیند توزیع به دلیل برخی چالشهای شرکتهای پخش مستقر در تهران، از جمله مسائل حوزه نیروی انسانی و لجستیک، با ظرفیتی کمتر از حد انتظار انجام میشود، اما تأمین کماکان در حال انجام است و کالا به مرور در شبکه توزیع قرار میگیرد.
وی با تأکید بر لزوم پرهیز از تعصب بر برندهای خاص، تصریح کرد: باید این آگاهی در جامعه ایجاد شود که فرمولاسیون بیش از ۹۵ تا ۹۶ درصد شیرخشکهای رگولار مشابه یکدیگر است. لذا اصرار بر مصرف یک برند خاص نظیر آپتامیل، نان یا ببلاک ضرورتی ندارد؛ چرا که هدف نهایی تأمین تغذیه نوزاد است و در صورت عدم موجودی یک نشان تجاری، جایگزینهای همرده به لحاظ تغذیهای کاملاً پاسخگو هستند.
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو همچنین بر نظام اولویتبندی سنی در مدیریت بازار تأکید کرد و افزود: اولویت اصلی تأمین و پایش ما، نوزادان زیر ۶ ماه هستند. با افزایش سن کودک به سمت ۶ تا ۱۲ ماه و بالاتر، به دلیل امکان استفاده از غذای سفره، ضرورت و اولویت تأمین شیرخشک کاهش مییابد. بنابراین، اصرار برای تأمین برندهای خاص برای کودکان بالای ۱۰ ماه نباید به یک دغدغه بحرانی برای خانوادهها و سیستم تأمین تبدیل شود.
شعیبی در پایان از معاونین غذا و دارو در سراسر کشور خواست تا با ارائه آموزشهای لازم به خانوادهها، موضوع شباهت فرمولاسیونها و لزوم مدیریت تقاضا بر اساس سن نوزاد را نهادینه کنند تا منابع موجود به بهترین شکل به حساسترین گروههای سنی اختصاص یابد.
