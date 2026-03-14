هواشناسی اصفهان برای فعالیت سامانه بارشی جدید هشدار صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی جدید از فردا یک‌شنبه ۲۴ اسفندماه تا پایان روز دوشنبه به ویژه مناطق سردسیر غرب و جنوب و به تدریج سراسر استان را در بر می‌گیرد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، فعالیت این سامانه به صورت بارش باران در مناطق جنوبی همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ ،گاهی وزش باد شدید موقتی و در مناطق سردسیر بارش برف و مه خواهد بود.

هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که فعالیت این سامانه به ویژه در بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهق، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان و طی روز دوشنبه ۲۵ همه مناطق استان به ویژه مناطق غرب و جنوب بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، کبوتر آباد، گلپایگان، مبارکه، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، نطنز، ورزنه، اصفهان و نایین پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی نسبت به احتمال اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها بویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی و کولاک برف در مناطق برف گیر هشدار داده است‌.

هواشناسی اصفهان در ادامه بر لزوم پرهیز از سفرهای غیر ضروری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، پرهیز از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی و آمادگی نیروهای امدادی تاکید کرده است.