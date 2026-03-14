هشدار مرسک درباره بحران انرژی آسیا با تداوم انسداد هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کشتیرانی مرسک (Maersk) به همراه دیگر غولهای حملونقل دریایی با صدور هشداری اعلام کردند که تداوم بستهماندن تنگه هرمز میتواند زنجیره تأمین انرژی در آسیا را با چالشی بزرگ و کمسابقه مواجه کند.
این هشدار در حالی مطرح میشود که به دنبال حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، این آبراهه راهبردی با اختلال جدی در تردد کشتیها روبهرو شده است.
در پی این تحولات و افزایش ناامنی در منطقه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که تنگه هرمز در شرایط ناامن قرار دارد؛ موضوعی که باعث واکنش سریع شرکتهای بزرگ حملونقل دریایی شده است.
بر همین اساس، شرکتهایی مانند مرسک (Maersk)، اماسسی (MSC)، هاپاگ-لوید (Hapag-Lloyd) و سیامای سیجیام (CMA CGM) تردد کشتیهای خود از این مسیر را به حالت تعلیق درآوردهاند.
این شرکتها برای کاهش ریسک، بخشی از ناوگان خود را به مسیرهای جایگزین از جمله عبور از دماغه امید نیک در جنوب آفریقا هدایت کردهاند؛ مسیری که زمان حملونقل و هزینههای لجستیکی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
کارشناسان صنعت کشتیرانی هشدار میدهند که در صورت تداوم این وضعیت، کشورهای آسیایی که وابستگی بالایی به واردات نفت و گاز از خلیج فارس دارند با اختلال جدی در تأمین انرژی روبهرو خواهند شد و بازارهای جهانی انرژی نیز ممکن است با نوسانات شدیدتری مواجه شوند.
