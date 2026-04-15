رفت و آمد در تنگه هرمز کاملا در اختیار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، آخرین ارزیابیها از شرایط تنگه هرمز نشان میدهد جریان عبور و مرور دریایی در این آبراه مهم تجاری طی هفتههای اخیر کاهش یافته و نگرانی شرکتهای کشتیرانی نسبت به ریسکهای عملیاتی افزایش پیدا کرده است.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی شرکتهای رهگیری دریایی، اگرچه برخی منابع از عبور تعداد محدودی شناور غیر ایرانی از این تنگه خبر دادهاند، اما دادههای شرکت Kpler نشان میدهد حجم ترافیک همچنان بسیار پایینتر از سطح معمول قرار دارد. این شرکت اعلام کرده است که در روزهای ابتدایی محدودیتهای اخیر، تنها شش شناور از این مسیر عبور کردهاند.
این کاهش تردد در حالی رخ میدهد که صادرات نفت کشورهای منطقه که وابسته به مسیر هرمز است، از اوایل ماه مارس با افت محسوسی مواجه شده است. بر پایه برآوردها، صادرات نفت ایران نیز در ماه مارس حدود 1.84 میلیون بشکه در روز بوده است.
کارشناسان دریایی معتقدند فضای عملیاتی در تنگه هرمز همچنان با سطح بالایی از عدم قطعیت همراه است و همین موضوع در تصمیمگیری مالکان کشتیها برای عبور از این مسیر نقش تعیینکننده دارد. سالواتوره مرکولیانو، پژوهشگر حوزه حملونقل دریایی، نیز تأکید کرده است که علیرغم ارائه برخی آمارها، نشانههای مشخصی از بازگشت جریان عادی تردد مشاهده نمیشود.
افزون بر این، برخی شرکتهای بزرگ کشتیرانی نیز سیاست احتیاطمحور خود را ادامه میدهند. شرکت آلمانی Hapag-Lloyd اعلام کرده تا زمان کاهش ریسکها و بازگشت شرایط پایدار، عبور ناوگان خود از تنگه هرمز را از سر نخواهد گرفت.
بر اساس ارزیابیهای دریایی، انتظار میرود تا زمانی که سطح اطمینان عملیاتی در این مسیر افزایش نیابد، جریان تردد در مقیاس عادی بهسرعت احیا نشود و تصمیمات شرکتهای کشتیرانی همچنان تحت تأثیر شرایط ریسکزا باقی بماند.
