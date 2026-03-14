بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای آسمان لرستان و تقویت سامانه بارشی در این استان از روز یکشنبه، اظهار داشت: بارش باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد شدید در این راستا برای استان پیشبینی میشود.
وی زمان پایان این شرایط آبوهوایی را غروب دوشنبه اعلام کرد و گفت: سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، احتمال ریزش کوه، خطر اصابت صاعقه و... در سطح استان پیشبینیشده است.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم پرهیز از سفرهای غیرضروری، عدم اسکان و توقف در حاشیه مسیلها و رودخانهها، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، خودداری از فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری و شهرداریها و... تأکید کرد.
