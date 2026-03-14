رضایی: تنگه هرمز باز نخواهد شد؛ ما پیروز جنگ هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حاشیه مراسم تشییع پیکر دریاسالار شهید شمخانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا همین الان ما پیروز جنگ هستیم و هیمنه آمریکا را شکستیم. به این معنا که آمریکا در حمله به ایران خود را کوچک و ما را بزرگ کرد. پس از جنگ، ایران با هیبت بزرگتری در منطقه و آمریکا با هیبت کوچک‌تری زندگی خواهند کرد.

وی در ادامه به وضعیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای اولین بار آمریکایی‌ها طی ۴۴ سال گذشته دست به اقداماتی زدند که تاکنون نکرده بودند؛ یعنی ۱۷۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر خود را به اقتصاد ریختند تا قیمت نفت را ۱۰۰ دلار نگه دارند. اما این وضعیت بیشتر از چند روز دوام نخواهد آورد و دوباره قیمت‌ها جهش وسیعی خواهد داشت.

رضایی همچنین به دستاوردهای دفاعی ایران اشاره کرد و افزود: هیچ کس فکر نمی‌کرد یک کشور مانند ایران بتواند در مقابل مدرن‌ترین تکنولوژی‌ها و سیستم‌های پدافندی آمریکا ایستادگی کند. ما در این زمینه نیز پیروز هستیم و آینده متعلق به ماست.

وی در پاسخ به سوالی درباره تنگه هرمز تأکید کرد: تنگه هرمز باز نخواهد شد و هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را ندارد. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های ۵۰ سال اخیر است و بدون خروج آمریکا از این منطقه، امنیت برقرار نخواهد شد.

سرلشکر رضایی در پایان تصریح کرد: پایان جنگ نیز در دست ماست؛ ما زمانی به پایان جنگ نگاه می‌کنیم که تمام خسارات خود را از آمریکا بگیریم و به یک تضمین ۱۰۰ درصدی برای آینده برسیم که این امر بدون خروج آمریکا از خلیج فارس امکان‌پذیر نیست.