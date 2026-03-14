تداوم فرایند صدور مجوز کتاب در ایام جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر نشر و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه‌دار بودن فرآیند صدور مجوز چاپ کتاب در ایام جنگ خبر داد.

ناصر افشارپور، مدیرکل دفتر نشر و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به فعالیت‌های این اداره کل گفت: فرآیند تمدید و صدور پروانه نشر و همچنین بررسی و صدور مجوز قبل از چاپ کتاب در ایام جنگ و همزمان با تعطیلی‌های کشور همواره ادامه داشته و متوقف نمی‌شود.

وی همچنین بیان داشت: متاسفانه تعدادی از دفاتر نشر و کتابفروشی‌های مستقر در شهر تهران و سایر استان‌ها آسیب دیده‌اند که تلاش می‌شود در اسرع وقت با پیگیری‌های لازم، هرچه سریع‌تر به چرخه فعالیت بازگردند.