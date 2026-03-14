به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اکران آنلاین فیلم تئاترهای خود یاد شهدای مدرسه میناب را گرامی میدارد و با توجه به تعطیلی موقت اجراهای نمایش و اهمیتِ حفظ آرامش و سلامت کودکان و نوجوانان، ۶۰ فیلمتئاتر از آثار به یاد ماندنی خود را که در سالهای دور و نزدیک در این مرکز اجرا شده است بهصورت برخط و رایگان نمایش میدهد.
«کارآگاه ۲» به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریبپور، «افسانههای نو» به نویسندگی داوود کیانیان، طراحی و کارگردانی حسن دادشکر، «مهمان ناخوانده» به نویسندگی و کارگردانی نصرت کریمی، «خاله مرجان و خروس» به نویسندگی و کارگردانی مریم کاظمی، «روز عجیب» به نویسندگی جعفر مهیاری و کارگردانی پرستو گلستانی، «هدیه اسرارآمیز» به نویسندگی آتسا شاملو و کارگردانی میثم یوسفی، «دختر کدو تنبل» به نویسندگی شادی پورمهدی و کارگردانی علی پاکدست و مریم اقبالی، «آرزوهای موش کور» به نویسندگی سعید ابک و کارگردانی وحید نفر و «عموی عجیب بزرگ کوچیک من» به نویسندگی گیتا داوودی و کارگردانی ناصر آویژه، از جمله این آثار به شمار میرود.
«کچل کفترباز» به نویسندگی نسرین خنجری و کارگردانی آزاده انصاری، «نون مثل نظم» کاری از عموهای فیتیلهای (علی فروتن، حمید گلی، محمد مسلمی و ناصر آویژه)، «کوزه عسل نیست» به نویسندگی و کارگردانی عادل بزدوده، «استخوان ماهی جادویی» به نویسندگی منوچهر اکبرلو و کارگردانی احسان مجیدی، «دینگ، دنگ، دنگ» به نویسندگی حامد زحمتکش و کارگردانی فاطمه خدابندهلو، «خداحافظ راکون پیر» به نویسندگی و کارگردانی فهیمه میرزاحسین، «عقل صورتی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی فرشیدیسپهر، «حکایت کوهستان» به نویسندگی محمدحسین ناصربخت و کارگردانی افسانه زمانی، «مبارک و قالیچه پرنده» به نویسندگی و کارگردانی حامد زحمتکش، دیگر نمایشهایی است که به صورت آنلاین، نمایش داده میشود.
کودکان، نوجوانان، خانوادهها و تمامی علاقهمندان میتوانند این آثار را از طریق سایت تیوال به نشانی www.tiwall.com/namayeshnama تماشا کنند.
