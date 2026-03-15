مستندهای «ایران» اکران آنلاین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستندهای «آرش در قلمروی ما» (فرهاد ورهرام)، «برای کیان» (سارا طالبیان)، «بهرام یشت» (حسن نقاشی)، «پرده آبی» (پیام تبریزیان)، «پشت چراغ قرمز» (مهدی باقری) «تا قبل از نتانیاهو من آشغال‌ترین آدم دنیا بودم» ( آریان عطارپور)، «حالا منم از جنگ قصه دارم» (سعید فرجی)، «راش» (نیما مهدیان)، «زخم و آینه» (مهدی اسدی)، «سرخ پوش» (بابک بهداد)، «کوه راستین» (حدیث جان بزرگی)، «نجوای چیزها» (علی همراز)، «آلبوم‌های بی‌صدا» (علی تک روستا)، «آن سوی درختان» (محسن سخا)، «تنها کنار هم» ( الهام آقالری)، «خانه پدری» (مرتضی جذاب)، «سکانس آخر» (معصومه کیانی)، «نفس سرد» (مژگان صیادی)، «نه به کودک کشی» (محمدجعفری)و «یک طرح ساده» (کتایون جهانگیری) پس از جنگ دوازده روزه تولید شده و علاوه بر هاشور به تازگی در فیلم‌نت هم عرضه شده اند.

علاقه‌مندان با ورود به فیلم‌نت زیر عنوان «ایران یکپارچه، تمدن کهن و جنگ دوازده روزه» می‌توانند این فیلم‌ها را ببینند. این مستندها که در هاشور با عنوان «ایران من» منتشر شده، به زودی در فیلیمو هم عرضه می‌شوند.