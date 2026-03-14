  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

آغاز مجدد قرائت دوره‌ای کنتورهای گاز در خراسان جنوبی از ۲۴ اسفند  

بیرجند- مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از آغاز دوباره قرائت دوره‌ای کنتورهای گاز از ۲۴ اسفند ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از آغاز دوباره قرائت دوره‌ای کنتورهای گاز از ۲۴ اسفند ماه خبر داد و افزود: این اقدام با هدف ثبت دقیق میزان مصرف و به‌روزرسانی اطلاعات مشترکان در شهرها و روستاهای استان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، مأموران قرائت کنتور طبق برنامه‌ زمان‌بندی مشخص به منازل و اماکن تجاری مراجعه خواهند کرد تا اطلاعات مصرفی به‌روز شود.

محمودی با بیان اینکه همکاری مردم نقش مهمی در استمرار خدمات‌رسانی ایمن و پایدار دارد، افزود: از مشترکان تقاضا می‌شود همکاری لازم را با مأموران دارای کارت شناسایی معتبر و لباس سازمانی به عمل آورند تا روند قرائت کنتور در موعد مقرر انجام شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی تاکید کرد: مأموران این شرکت صرفاً مسئول قرائت کنتور و کنترل ایمنی انشعاب‌ها هستند و دریافت وجه نقد از مشترکان به هیچ عنوان مجاز نیست.

محمودی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رفتار مشکوک، مورد را از طریق سامانه ۱۹۴ اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام گیرد.

به گفته وی، مشارکت آگاهانه مردم و پرداخت به موقع قبوض گاز، تضمین‌کننده تداوم خدمات ایمن و پایدار گازرسانی در سراسر استان است.

کد خبر 6774497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها