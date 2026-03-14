به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از آغاز دوباره قرائت دوره‌ای کنتورهای گاز از ۲۴ اسفند ماه خبر داد و افزود: این اقدام با هدف ثبت دقیق میزان مصرف و به‌روزرسانی اطلاعات مشترکان در شهرها و روستاهای استان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، مأموران قرائت کنتور طبق برنامه‌ زمان‌بندی مشخص به منازل و اماکن تجاری مراجعه خواهند کرد تا اطلاعات مصرفی به‌روز شود.

محمودی با بیان اینکه همکاری مردم نقش مهمی در استمرار خدمات‌رسانی ایمن و پایدار دارد، افزود: از مشترکان تقاضا می‌شود همکاری لازم را با مأموران دارای کارت شناسایی معتبر و لباس سازمانی به عمل آورند تا روند قرائت کنتور در موعد مقرر انجام شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی تاکید کرد: مأموران این شرکت صرفاً مسئول قرائت کنتور و کنترل ایمنی انشعاب‌ها هستند و دریافت وجه نقد از مشترکان به هیچ عنوان مجاز نیست.

محمودی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رفتار مشکوک، مورد را از طریق سامانه ۱۹۴ اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام گیرد.

به گفته وی، مشارکت آگاهانه مردم و پرداخت به موقع قبوض گاز، تضمین‌کننده تداوم خدمات ایمن و پایدار گازرسانی در سراسر استان است.