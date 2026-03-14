الجزیره: رادار سفارت آمریکا در بغداد از کار افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی عراق در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که سامانه دفاع هوایی مستقر در سفارت آمریکا در بغداد در جریان حمله پهپادی به محل این سفارتخانه عمل نکرده است.

این منبع امنیتی ادامه داد که بخشی از سامانه دفاع هوایی سفارت آمریکا در بغداد در نتیجه موشک باران و حملات پهپادی ایران از کار افتاده است.

این منبع تصریح کرد که تلاش‌های سفارت آمریکا برای راه‌اندازی سامانه دفاع هوایی جدید در این منطقه همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس صبح امروز به نقل از مسئولان امنیتی گزارش داد، یک موشک به باند فرود بالگردها در داخل سفارت آمریکا اصابت کرده است.