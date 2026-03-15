حمله به مراکز درمانی، اقدامی ضدبشری است

احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: بر اساس آخرین آمار، حدود ۱۰ مرکز بهداشتی، بیمارستان و پایگاه اورژانس مورد حمله قرار گرفتهاند که متأسفانه این مراکز از چرخه ارائه خدمات اولیه خارج شده و دسترسی مردم به خدمات درمانی در آن مناطق آسیب دیده است.
عملیات دشوار انتقال بیماران زیر دستگاه
نجاتیان با اشاره به شرایط بحرانی بیماران بستری در این مراکز گفت: بیمارانی که در این بیمارستانها بستری بودند، تحت فشار روانی بسیار شدیدی قرار گرفتند. انتقال این افراد، بهویژه نوزادان و بیمارانی که به دستگاههای تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) متصل بودند، عملیاتی بسیار سخت و پیچیده بود که با فداکاری کادر درمان انجام شد.
بیمارستان و مدرسه، خط قرمز جنگها
رئیس کل سازمان نظام پرستاری این حملات را حرکتی «غیرانسانی و غیرحرفهای» خواند و تأکید کرد: حتی در قوانین سختگیرانه جنگی در سطح بینالملل، بیمارستانها و مدارس باید نقاط امن بمانند. ما امروز اینجا جمع شدهایم تا این صدا را به جهانیان برسانیم که بیمارستان متعلق به مردم است و تحت هیچ شرایطی نباید مورد حمله قرار گیرد.
پایداری نظام سلامت در ارائه خدمات
نجاتیان در پایان درباره وضعیت درمانی کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه نظام سلامت ایران از تابآوری و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و علیرغم اینکه تعدادی از بیمارستانهای ما از رده خارج شدهاند، سایر مراکز درمانی به سرعت جایگزین شده و بار درمانی را بر عهده گرفتهاند.
به گفته وی؛ در حال حاضر هیچ مشکلی در ارائه خدمات سلامت در کشور نداریم و همکاران ما در تمام ساعات شبانهروز آماده خدمترسانی به مردم عزیزمان هستند.
