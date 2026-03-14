فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی استان طی روزهای آینده بیان کرد: طی امروز، شنبه در نیمه شرقی استان بارش پراکنده قابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه فردا شرایط جوی در استان نسبتا پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود، گفت: از روز دوشنبه تا صبح شنبهسامانه بارشی فعال خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس فعالیت این سامانه، رگبار و رعد وبرق و وزش باد شدید به طور موقتی قابل پیش بینی است.

وی از کاهش نسبی دمای هوا طی امروز خبر داد و افزود: فردا تا دوشنبه روند تغییرات دما افزایشی است.