شنیده شدن چند صدای انفجار در جنوب و شرق اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار مهر، دقایقی قبل صدای جنگنده در شهر اصفهان شنیده شد.
به دنبال ورود جنگنده به شهر اصفهان چند صدای انفجار در جنوب و شرق اصفهان به گوش رسید.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
اصفهان - با ورود جنگنده به شهر اصفهان طی دقایق گذشته چند صدای انفجار در جنوب و شرق اصفهان شنیده شد.
نظر شما