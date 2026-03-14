شنیده شدن چند صدای انفجار در جنوب و شرق اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار مهر، دقایقی قبل صدای جنگنده در شهر اصفهان شنیده شد.

به دنبال ورود جنگنده به شهر اصفهان چند صدای انفجار در جنوب و شرق اصفهان به گوش رسید.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.