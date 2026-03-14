  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

شنیده شدن چند صدای انفجار در جنوب و شرق اصفهان

شنیده شدن چند صدای انفجار در جنوب و شرق اصفهان

اصفهان - با ورود جنگنده به شهر اصفهان طی دقایق گذشته چند صدای انفجار در جنوب و شرق اصفهان شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار مهر، دقایقی قبل صدای جنگنده در شهر اصفهان شنیده شد.

به دنبال ورود جنگنده به شهر اصفهان چند صدای انفجار در جنوب و شرق اصفهان به گوش رسید.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد خبر 6774564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها