جوانان محور تحقق بیانیه «گام دوم انقلاب» هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی ظهر شنبه در نشست «بیانیه نسل Z» با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور بر بهرهگیری از توان جوانان، اظهار کرد: نسل جوان از مهمترین سرمایههای کشور برای پیشبرد اهداف و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب به شمار میرود.
وی با بیان اینکه استاندار مازندران نیز بر استفاده از ظرفیت جوانان تأکید دارد، افزود: در برنامهریزیهای استانی و شهرستانی تلاش شده است از توان و ایدههای نسل جوان در حوزههای مختلف بهره گرفته شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران ادامه داد: امروز در استان شاهد حضور جوانانی توانمند در عرصههای گوناگون هستیم که این موضوع نشاندهنده ظرفیت و توانمندی بالای این نسل برای ایفای نقش مؤثر در توسعه استان است.
سوادکوهی با اشاره به سخنان یکی از حاضران در جلسه که نسل جوان را «ملت قهرمان و مقتدر» توصیف کرده بود، گفت: حضور مسئولان در چنین نشستهایی از موضع خدمتگزاری به مردم است و وظیفه ما ساماندهی امور و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر جوانان در تصمیمگیریهاست.
وی با بیان اینکه انتظار از دانشگاهها و دستگاههای حاضر در این نشست فراتر از سهمیههای اعلامشده است، ابراز امیدواری کرد: مازندران همانگونه که در سطح کشور جایگاه قابل توجهی دارد، در حوزه بهرهگیری از ظرفیت جوانان نیز پیشگام باشد.
سوادکوهی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای پیشروی نسل جوان، آسیبهای روحی و روانی ناشی از فضای مجازی و محیطهای آموزشی را از دغدغههای جدی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از جامعه را جوانان تشکیل میدهند و توجه به نیازها و مشکلات آنان باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
وی همچنین به مطالبات مردم از مسئولان در برخی حوزهها اشاره کرد و افزود: در کنار اقدامات نیروهای مسلح، ما نیز وظیفه داریم با ساماندهی امور و افزایش آگاهی عمومی، در عرصه رسانهای و بینالمللی نقش مؤثری ایفا کنیم.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در پایان بر ضرورت همافزایی دستگاهها برای تقویت مشارکت جوانان در عرصههای مختلف تأکید کرد.
