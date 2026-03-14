ذخایر کالا و میوه شب عید به اندازه کافی در هرمزگان پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، اظهار کرد: صبح امروز، دو پرتابه به انبار و سردخانه سازمان تعاون روستایی اصابت کرد که منجر به تخریب کامل این تأسیسات شد. در این سردخانه مقادیری اقلام که برای تنظیم بازار شب عید و ایام پایانی سال ذخیره‌سازی شده بود.

معاون استاندار هرمزگان تأکید کرد: تمهیدات لازم برای جلوگیری از هر گونه کمبود کالاهای اساسی و میوه شب عید، پیش از این اندیشیده شده است و هیچ گونه جای نگرانی وجود ندارد.

وی با اشاره به عدم حضور نیروی انسانی در زمان وقوع حادثه افزود: خوشبختانه در ساعت حمله، نیروی انسانی در این انبار و سردخانه حضور نداشت و بنابراین تا این لحظه موردی مبنی بر کشته یا زخمی شدن کارگران و کارکنان گزارش نشده است.

وی ضمن محکوم کردن این اقدام دشمن،خاطرنشان کرد: حمله به تأسیسات غیرنظامی نشان از ماهیت پلید و استیصال دشمن دارد.