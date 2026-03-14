وزیر جهاد: امنیت غذایی کشور نباید یک لحظه هم دچار خلل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز شنبه 23 اسفند 1404 در هشتمین جلسه ستاد مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حضور حماسه‌آفرین مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس، گفت: ملت ایران در راهپیمایی روز قدس حماسه جدیدی از غیرت و شهامت ایرانی را به نمایش گذاشت که قطعا در تحلیل و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دشمنان موثر خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: روز گذشته دوبار در مسیر راهپیمایی تهران انفجار رخ داد، اما مردم نه فرار کردند، نه ترسیدند، حتی کسی پناه هم نگرفت، بلکه محکم‌تر بلندتر شعار می‌دادند.

وی با قدردانی از حضور با شکوه مردم در راهپیمایی وحدت‌بخش روز جهانی قدس، تصریح کرد: ملت ایران مقاوم و استوار پای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده است، این اراده و انسجام تکلیف ما را در خدمت‌رسانی به این مردم شریف سنگین‌تر کرد، پیام‌ها و محبت‌های مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس به ما انرژی مضاعفی داد که در عرصه جهاد و جبهه امنیت غذایی، تا پای جان برای این مردم و نظام و کشور بایستیم و خدمت کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: از همه تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و فعالان بخش کشاورزی، کشاورزان و روستاییان و عشایر، از همه مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی در ستاد و سراسر کشور، که در طول یک سال گذشته و در شرایط «جنگ 12 روزه» و اکنون در «جنگ رمضان» دست به دست هم دادند، پای کار ایستاده‌اند تا لحظه‌ای روند تامین غذا و امنیت غذایی کشور متوقف نشود، تشکر می‌کنم.

نوری قزلجه با اشاره به اهمیت تامین امنیت غذایی در کشور تصریح کرد: تامین امنیت در کشوری مانند امارات با فقط چند میلیون نفر جمعیت کار چندان دشواری نیست، طبق گزارش‌ها اکنون در سرزمین‌های اشغالی با کمبود مواد غذایی مواجه شده‌اند و ساکنان شهرک‌های صهیونیستی به فروشگاه‌ها هجوم آورده‌اند، اما در کشور ما با حدود ۹۰میلیون نفر جمعیت، حتی با افزایش سفر و جمعیت در استان‌های مسافرپذیر، هیچ کمبودی در این مناطق ایجاد نشده و کالاها به موقع و به اندازه کافی توزیع می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تامین امنیت غذای فرایندی سخت و پیچیده دانست، گفت: تولید و توزیع کالاهای اساسی در سراسر کشور آن هم در شرایط تحریم و جنگ کار ساده‌ای نیست، و تحقق آن بیانگراین است که اجزا و ارکان زنجیره تامین کالاهای غذایی، شبانه‌ روز در تلاش هستند تا این شرایط آرامش بازار و وفور کالا به وجود آمده است.

نوری قزلجه با اشاره به آغاز تعطیلات نوروزی از چند روز آینده، گفت: امسال با توجه به شرایط جنگی باید قوی‌تر و محکم‌تر با برنامه‌ریزی دقیق‌تر در میدان حضور داشته باشیم، بازدیدها، نظارت‌ها و رصدها باید تقویت شود تا هیچ خللی در روند تامین مایحتاج سفره و معیشت مردم ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: در تعطیلات چند روزه نوروز مردم عزیزمان در سفر و تعطیلات هستند، اما ما باید محکم پای کار باشیم به امور این مردم خستگی‌ناپذیر رسیدگی کنیم، در این شرایط بحرانی جنگ، تعطیلی و مرخصی برای ما خدمتگزاران معنا و مفهومی ندارد، امنیت غذایی کشور مانند همه روزهای سال و شرایط دوران جنگ، نباید حتی یک لحظه‌ هم دچار مشکل و خلل شود.