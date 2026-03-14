قاتل جوان ۱۹ ساله کمتر از نیم ساعت در قرچک دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، از دستگیری یک قاتل فراری در کمتر از نیم‌ساعت خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی مشاجره لفظی بین ۴ نفر در شهرک طلائیه شهرستان قرچک، متأسفانه یک جوان ۱۹ ساله بر اثر اصابت چاقو به سینه خود جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی قرچک افزود: قاتل بلافاصله پس از وقوع این جنایت از محل متواری شد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

قاسم‌پور تصریح کرد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی عوامل پلیس آگاهی شهرستان قرچک، متهم در کمتر از ۳۰ دقیقه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد و با قرار بازداشت موقت روانه زندان گردید.