باران هم حریف اراده مردم کرمانشاه در راهپیمایی روز قدس نشد

خبرگزاری مهر – گروه استانها: آسمان کرمانشاه در این جمعهی تاریخی، بغضی سنگین در سینه داشت؛ بغضی که همنوا با دلهای بیقرار مردمان دیار زاگرس، آمادهی باریدن بود. هوای شهر، هوای همیشگی نبود. نسیم صبحگاهی که از سمت طاقبستان میوزید، این بار بوی حماسه، بوی سوگ و بوی ایستادگیِ توأمان میداد. عقربههای ساعت هنوز به نیمههای صبح نرسیده بودند، اما نبض شهر در میدان انقلاب اسلامی به شدت میتپید.
بر اساس اعلامیههای رسمی و قرارهای قبلی، قرار بود آغاز این خروش ملی از ساعت ۱۱ صبح باشد، اما مگر میشد بیقراریِ مردمانِ سلحشور کُرد و فارس و لک این دیار را در چارچوب زمان محدود کرد؟ از همان حوالی ساعت ۱۰ صبح، میدان انقلاب اسلامی (شهرداری سابق) دیگر جای سوزن انداختن نبود. خیابانهای منتهی به میدان، قطرهقطره به این دریای خروشان میپیوستند و خیلی زود، قلب کرمانشاه میزبان حضور پرشور و پرحرارتِ مردان و زنانی شد که آمده بودند تا تاریخ را در یکی از حساسترین پیچهای خود، دوباره بنویسند.
امسال اما، ماهیت این حضور، رنگ و بوی دیگری داشت و با تمام سالهای گذشته متفاوت بود. غمی سترگ و داغی جانکاه بر شانههای ستبر شهر سنگینی میکرد. مردم کرمانشاه که در طول تاریخ ثابت کردهاند در روزهای سخت، کوهتر از بیستون ایستادگی میکنند، این روزها داغدارِ رهبر شهید انقلاب بودند. اشکها در حاشیهی چشمها حلقه زده بود و تصاویرِ یارِ سفرکرده در دستانِ پینهبستهی پیرمردان و در آغوشِ مادران به چشم میخورد. اما این سوگواری، از جنسِ نشستن و زانوی غم بغل گرفتن نبود؛ سوگواریِ این مردم، آمیخته با شعور و قیام بود. آنها گرد هم آمده بودند تا در دلِ این ماتم بزرگ، با صدایی رساتر از همیشه، تجدید بیعتی تاریخی و ناگسستنی با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظله العالی) داشته باشند.حضورشان پیامی روشن برای جهان داشت: پرچم این انقلاب، هرگز بر زمین نخواهد ماند.
در میان این دریایِ مواج انسانی، تصویری که بیش از همه چشمها را به خود خیره میکرد و قلبها را میلرزاند، حضور معنادار و پررنگِ «دهه نودیها» بود. کودکانی که شاید قدشان هنوز به بلندای پرچمهایی که در دست داشتند نمیرسید، اما گامهایشان استوار و نگاهشان پر از جسارت بود. آنها در یک حرکت نمادین و به شدت بغضآلود، با لباسهای فرم مدرسه به این کارزارِ خیابانی آمده بودند. این پوشش، انتخابی تصادفی نبود؛ آنها آمده بودند تا یاد و خاطرهی مظلومیتِ شهدای مدرسه میناب و دیگر دانشآموزانِ شهیدی را که خونِ پاکشان دفترهای مشق را لالهگون کرده بود، زنده نگه دارند. حضور این نوگلانِ انقلاب، با آن دستهای کوچک که گره شده بود، زیباترین و در عین حال دردناکترین سکانسِ این راهپیمایی را رقم زد؛ تصویری که نشان میداد نسلهای جدید، راهِ مقاومت را از بر شدهاند.در کنار این کودکان، حضور دوشادوشِ پیر و جوان، زیباییِ این تابلوی انسانی را تکمیل میکرد. پیرمردهایی با عصا و چفیه بر گردن، و جوانانی با شور و حرارتِ انقلابی، شانهبهشانه هم ایستاده بودند و یکصدا آزادیِ قدس شریف را فریاد میزدند.
حوالی ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه بود که این اقیانوسِ متلاطم، حرکتِ عظیم خود را به سمت مسجد جامع شهر آغاز کرد. درست در همین لحظات بود که آسمان نیز تاب نیاورد و بغضش ترکید. بارش باران آغاز شد؛ بارانی که در دقایقی از مسیر، به شدت تند و سیلآسا شد. قطرات درشت باران بر سر و روی جمعیت میکوبید و با اشکهای سوگواران در هم میآمیخت. اما معجزهی این حضور، در همین تقابلِ طبیعت و ارادهی انسانها رقم خورد. بارش شدید و شلاقوار باران نه تنها سر سوزنی از حجم جمعیت و ارادهی آنها نکاست، بلکه گویی خونی تازه در رگهایشان دمید.در زیر همین بارشِ رحمتِ الهی بود که ندای استکبارستیزی، رساتر از هر زمان دیگری در آسمان کرمانشاه طنینانداز شد.
فریادهای کوبندهی «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، سینهی ابرهای متراکم را میشکافت و لرزه بر اندامِ مستکبران میانداخت. مردم زیر چترها، یا حتی بیهیچ سرپناهی در زیر باران، با مشتهایی گرهکرده نشان دادند که نه داغِ از دست دادنِ عزیزان و رهبرانشان، و نه خشمِ طبیعت، نمیتواند آنها را از مسیرِ حقی که در پیش گرفتهاند بازدارد.وقتی سیلِ جمعیت به حوالی مسجد جامع رسید و دریایِ انسانها در خیابانهای اطراف آرام گرفت، یک حقیقت برای همه روشن بود: باران حریف این مردم نشد.
شاید به جرأت بتوان گفت و آمارها نیز در آینده آن را تایید خواهند کرد که راهپیمایی روز قدس امسال، با وجود شرایط جوی و بارندگی شدید، شلوغترین، پرجمعیتترین و حماسیترین اجتماعِ انسانی در تاریخ استان کرمانشاه بوده است؛ اجتماعی که در آن، سوگ، حماسه، بیعت و مقاومت در زیر بارانِ بهاری، به زیباترین شکل ممکن به تصویر کشیده شد.
تجدید بیعت نسلهای گذشته با رهبری در زیر باران
در حاشیه راهپیمایی باشکوه روز قدس در کرمانشاه، یکی از شهروندان ۸۰ ساله کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اهمیت حضور میدانی مردم، این مشارکت را اصلیترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات نظام استکبار ارزیابی کرد.
این شهروند پیشکسوت با اشاره به شرایط نامساعد جوی و بارش شدید باران در مسیر راهپیمایی اظهار داشت: مردم خطه زاگرس همواره در شرایط سخت، آزمون خود را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند. نزولات آسمانی و دشواریهای فیزیکی، هیچگاه مانعی برای ایفای وظایف انقلابی و دفاع از مظلومان نبوده است. حضور مستمر در صحنه، این پیام روشن را برای دشمنان نظام به همراه دارد که ملت ایران تحت هیچ شرایطی از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی در تبیین اثرگذاری حضور مردمی در معادلات بینالمللی تصریح کرد: قدرت واقعی و بازدارنده جمهوری اسلامی، پیش از آنکه متکی بر تجهیزات نظامی باشد، ریشه در همین حضور یکپارچه مردمی دارد. مستکبران جهانی، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیش از هر چیز از همبستگی ملی و اراده عمومی ایرانیان هراس دارند. تجربه تاریخی نشان داده است که خالی کردن میدان، تنها به پیشروی و گستاخی بیشتر دشمن منجر خواهد شد.
حضور مردم، سد مستحکم در برابر استکبار است
این شهروند سالخورده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط خاص راهپیمایی امسال و تقارن آن با سوگواری برای رهبر شهید انقلاب، افزود: ملت ایران در ادوار مختلف ثابت کرده است که فقدان شخصیتهای بزرگ، خللی در مسیر حرکت و ارادهی انقلاب ایجاد نمیکند. امروز مردم کرمانشاه با وجود اندوهی عمیق، به میدان آمدهاند تا ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید خود، با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای تجدید بیعت کنند و به جهانیان نشان دهند که پرچم ولایت و مقاومت هرگز بر زمین نخواهد ماند.
وی در پایان با اشاره به حضور چشمگیر دانشآموزان و نسلهای جدید در این راهپیمایی، خطاب به جوانان تاکید کرد: امنیت و اقتدار کنونی کشور، ثمره خون شهدای والامقام است. جوانان و نوجوانان باید با الگوگیری از شهدای دانشآموز، با بصیرت و هوشیاری در میدان حاضر باشند و رسالت خطیر صیانت از دستاوردهای انقلاب را با قدرت به پیش ببرند.
تجدید بیعت نسل جدید با آرمانهای انقلاب
در جریان راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در کرمانشاه، حضور پررنگ دانشآموزان و نوجوانان موسوم به «دهه نودی» با لباسهای فرم مدرسه، جلوهای ویژه از تداوم روحیه استکبارستیزی در میان نسلهای جدید انقلاب را به نمایش گذاشت.یکی از دانشآموزان ۱۱ ساله حاضر در این راهپیمایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور در شرایط نامساعد جوی و بارش شدید باران را نشانهای از اراده راسخ نسل نوجوان دانست و اظهار داشت: حضور ما با لباس مدرسه در این شرایط، در واقع پاسداشتی برای خون شهدای دانشآموز، بهویژه دانشآموزان شهیدِ مدرسه میناب است. این حضور حاوی پیام روشنی برای جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی است که اقدامات ددمنشانه آنها نه تنها مانع حضور ما در صحنه نمیشود، بلکه اراده و بیداری ما را برای ایستادگی دوچندان میکند.
این دانشآموز کرمانشاهی در ادامه با اشاره به شهادت حضرت آیتالله سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و لزوم تجدید بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی، افزود: نسل نوجوان ایران اسلامی با وجود اندوه عمیق ناشی از فقدان رهبر شهید خود، با اقتدار در صحنه حاضر شده است تا شعار استکبارستیزی را با صدایی رساتر فریاد بزند. ما امروز به میدان آمدهایم تا وفاداری و بیعت قطعی و ناگسستنی خود را با مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای اعلام کنیم.
وی در پایان با تاکید بر تداوم مسیر مقاومت و ولایتپذیری نسل جدید، خاطرنشان کرد: پیام صریح ما دانشآموزان به دشمنان این است که ما سربازان وفادارِ دیروزِ امام خامنهایِ شهید، و سربازانِ پادررکابِ امروزِ امام سید مجتبی خامنهای هستیم. تا زمان آزادی قدس شریف و نابودی کامل مستکبران، با تمام توان در میدان حضور خواهیم داشت و هرگز اجازه نخواهیم داد پرچم ولایت و مقاومت بر زمین بماند.
وعده الهی تضمینکننده پیروزی حق بر باطل است
در ادامه پوشش خبری راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در کرمانشاه، یک طلبه جهادی و فعال فرهنگی استان در گفتگو با خبرنگار مهر، به تبیین ابعاد اعتقادی و راهبردی این حضور پرشور مردمی پرداخت.
وی با تاکید بر سنتهای لایتغیر و وعدههای قطعی پروردگار اظهار داشت: بر اساس نص صریح قرآن کریم، پیروزی نهایی در نبرد حق علیه باطل و رویارویی با جبهه طاغوت و استکبار جهانی، بدون شک از آنِ جبهه حق خواهد بود. این وعده الهی، همان نیروی محرکهای است که در سختترین شرایط، مسیر مقاومت و ایستادگی را برای ملت مسلمان ایران روشن نگه میدارد و هرگونه یأس و ناامیدی را از بین میبرد.
این فعال جهادی در ادامه، با بررسی و تحلیل ابعاد قدرت جمهوری اسلامی و ارزیابی تحرکات دشمنان تصریح کرد: آنچه امروز اشتباه محاسباتی دشمن را به وضوح اثبات میکند و محاسبات جبهه استکبار را در هم میشکند، بیش از آنکه متکی بر اقتدار نظامی و قدرت موشکی ما باشد، همین حضور شبانه مردم در خیابانها و مشارکت بینظیر و تاریخساز آنها در راهپیمایی روز قدس است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان با تکیه بر تحلیلهای صرفاً مادی گمان میکردند که با فشارهای همهجانبه میتوانند اراده ملت را تضعیف کنند، اما این حضور آگاهانه و مؤمنانه نشان داد که سلاح بصیرت و حضور میدانی مردم، برندهتر از هر موشکی عمل کرده و تضمینکنندهی پیروزی نهایی ماست.
در نهایت، راهپیمایی روز جهانی قدس در کرمانشاه امسال به صحنهای کمنظیر از همدلی، ایستادگی و حضور آگاهانه مردمی تبدیل شد؛ حضوری که در آن سوگ و حماسه در هم آمیخت و نسلهای مختلف از کودکان دهه نودی تا پیشکسوتان انقلاب، دوشادوش یکدیگر پیام استمرار راه مقاومت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند. بارش شدید باران نیز نتوانست از اراده این جمعیت عظیم بکاهد و همین حضور پرشور، بار دیگر نشان داد که روحیه همبستگی و پایبندی به آرمانها همچنان در میان مردم این دیار زنده و استوار است.
