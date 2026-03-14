به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی عصر شنبه در آیین تدفین پیکر مطهر شهید مصطفی ارکاک در شهر بیکاه.، با اشاره به حضور پرشور و حماسی مردم، این استقبال را نشانه بصیرت و معرفت آنان دانست و اظهار کرد: خون پاک شهدا، وحدت و انسجام ملی را در برابر توطئه‌های دشمنان مستحکم‌تر ساخته است.

وی افزود: حضور خودجوش و عاشورایی شما مردم با لب‌های تشنه و در زیر آفتاب سوزان، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این خطه افزود و نشان داد که هنوز عشق به شهادت و ولایت در رگ‌های این ملت جاری است.

وی با بیان روایتی از حضرت علی (ع) در وصف مقام شهادت، افزود: شهادت یک مقام شیرین و الهی است که نصیب بندگان خاص خدا می‌شود. همان‌طور که امیرالمومنین (ع) در پاسخ به پیامبر اکرم (ص) فرمودند، هنگام شهادت جای صبر نیست، بلکه جای شوق و اشتیاق است. شهید با دل کندن از تعلقات دنیوی به معبود خویش می‌پیوندد و این لذتی است که حضرت علی اکبر (ع) در جوانی آن را چشید.

امام جمعه رودان خطاب به خانواده معظم شهدا، به ویژه مادر و همسر شهید دروگر، تصریح کرد: به این شرافت و عزت الهی ببالید که خدای متعال چنین فرزندانی را در راه خود از شما پذیرفته است. شهدا با نثار جان خود، عزت و سربلندی را برای این ملت به ارمغان آوردند.

شهدا تاج افتخاری بر سر ملت ایران هستند

حجت الاسلام بارانی در ادامه با تمجید از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: شما ایستاده‌اید تا پرچم اسلام و انقلاب بر زمین نماند. فرزندان شما رفتند تا غیرت و عزت بماند. شهدا تاج افتخاری بر سر ملت ایران هستند و امرووظیفه ماست که قدردان این عزیزان باشیم و راه آنان را ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه مجلس شهدا، مجلس معطر به یاد خدا و اولیای الهی است، افزود: هر کجا نام و یاد شهیدی باشد، ملائک در آن مکان حضور پیدا می‌کنند و درود می‌فرستند بر مردمی که گرد هم آمده‌اند تا از مقام شهدا تجلیل کنند.

بصیرت مردم نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی می‌کند

امام جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود به توطئه‌های پیچیده دشمنان علیه نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمنان ما امروز با تمام توان و امکانات خود به میدان آمده‌اند تا ملت ایران را از پای درآورند، اما غافل از اینکه این ملت با بصیرت و آگاهی خود، همه نقشه‌های آنان را نقش بر آب خواهد کرد.

وی تأکید کرد: حضور شما در مراسمات شهدا، چه در تشییع و چه در بزرگداشت آنان، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است. دشمنان بدانند تا زمانی که نام و یاد شهدا در این کشور زنده است، هیچ قدرتی توان مقابله با اراده آهنین ملت ایران را ندارد.

آمریکا و اسرائیل در محاسبات خود دچار اشتباه راهبردی شده‌اند

حجت الاسلام بارانی در ادامه به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: آمریکا و ایادی منطقه‌ای‌اش بدانند که در یک «بد مخمصه‌ای» گیر افتاده‌اند و به فضل الهی به بیچارگی خواهند افتاد. عملیات دیروز و حضور دوشادوش مردم و مسئولان در زیر موشک‌باران، یک پیام وحدت و شهادت‌طلبی بی‌نظیر به دنیا مخابره کرد که دنیا را به حیرت واداشت.

وی دلیل اصلی این ایستادگی و رشادت‌ها را عشق و ارادت مردم به امام حسین (ع) و مکتب عاشورا دانست و تأکید کرد: مادامی که این ملت حسینی هستند، هرگز زیر بار ذلت و زور نخواهند رفت و در برابر مستکبران می‌ایستند.

امام جمعه رودان با اشاره به قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح کشور، خاطرنشان کرد: امروز نیروهای مسلح ما در سپاه، ارتش و فراجا، چنان سیلی به دشمنان زده‌اند که ناوهای آمریکایی ناچار به عقب‌نشینی تا صدها کیلومتر آن‌سوتر شدند. ما به کشورهای همسایه نیز هشدار می‌دهیم که اگر به خود نیایند و پناهگاه آمریکایی‌ها نباشند، ما آن‌ها را از منطقه بیرون خواهیم کرد.

وحدت کلمه رمز پیروزی ملت ایران است

وی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: امروز دشمن به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان است، اما مردم بصیر ایران اسلامی با هوشیاری کامل، توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کنند. وحدت کلمه رمز پیروزی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و ما باید این وحدت را بیش از پیش تقویت کنیم.

حجت الاسلام بارانی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) فرمودند، حضور مردم در صحنه‌های مختلف، پشتوانه اصلی نظام اسلامی است و هرگاه مردم پای کار آمدند، دشمنان مجبور به عقب‌نشینی شدند.

لزوم تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان

امام جمعه رودان با اشاره به اهمیت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان خاطرنشان کرد: امروز وظیفه داریم ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل کنیم. دشمنان با استفاده از جنگ نرم به دنبال تغییر باورها و اعتقادات نسل جوان هستند، اما با تبیین صحیح فرهنگ ایثار و شهادت، می‌توانیم توطئه‌های آنان را خنثی کنیم.

وی افزود: شهدا الگوهای برجسته‌ای برای جوانان هستند و باید زندگی و سیره این عزیزان برای نسل جوان تبیین شود تا آنان نیز بتوانند راه شهدا را ادامه دهند.

مساجد و پایگاه‌های بسیج مراکز تربیت مدافعان ولایت هستند

حجت الاسلام بارانی در بخش پایانی سخنان خود با دعوت از مردم برای حضور پرشور در پایگاه‌های بسیج و مساجد، اظهار داشت: مساجد و پایگاه‌های بسیج، سنگرهای مستحکم انقلاب اسلامی هستند و امروز جای حضور ملت بسیجی در این سنگرهاست. همه باید در پایگاه‌های بسیج حضور منسجم پیدا کنیم و میدان را به دست بگیریم.

وی گفت: هر کسی که تا دیروز احساس وظیفه نمی‌کرد، امروز باید بداند که وقت حضور در صحنه است. دشمن به میدان آمده و ما نیز باید با تمام قوا در میدان حاضر شویم و بدانیم که به فضل خدا و عنایت او، پیروزی نزدیک است.

امام جمعه رودان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و مدافع وطن، از جمله شهیدان مصطفی ارکاک، صادق دروگر، فاضل خادمی، مظاهر آشپور، رهگشای، ایرج صالحی و مهنا زارعی، برای علو درجات آنان از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد و افزود: خداوند به حق خون پاک این شهدا، در فرج مولای ما و صاحبمان تعجیل بفرماید و ما را از یاران واقعی امام زمان (عج) قرار دهد. روح بلند امام راحل و شهدای عزیزمان شاهد و ناظر بر اعمال ماست و باید همواره راه آنان را ادامه دهیم.