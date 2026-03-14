به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که ارتش این کشور حمله‌ ای گسترده و تلافی‌ جویانه علیه تاسیسات نظامی و زیرساخت‌ های انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین انجام داده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: پس از حمله به تاسیسات نظامی و زیرساخت‌ های انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین، همه این اهداف مورد اصابت قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود اضافه کرد: همچنین نیروهای مسلح اوکراین در رویارویی با یگان‌های نیروهای مسلح روسیه در شبانه روز گذشته بیش از ۱۱۳۵ نظامی شان را از دست دادند.