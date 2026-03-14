آسیب به ۱۴۰۰ شغل مددجویان بهزیستی در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر ، جلسه شورای معاونان سازمان بهزیستی امروز شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان و معاونان برگزار شد.

در این نشست، گزارش جامعی درباره عملکرد گروه‌های محب، همیاران سلامت روانی و اجتماعی، اورژانس اجتماعی، صدای مشاور (خط ۱۴۸۰)، مسائل بودجه‌ای و مالی سازمان بهزیستی همچنین نحوه مشارکت خیران و موسسات خیریه در ایام جنگ ارائه شد.

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در این جلسه اظهار کرد: هم‌اکنون با موسسات و خیران گوناگونی مواجه هستیم که تقاضای کمک به سازمان بهزیستی را دارند و باید بدانیم چگونه از کمک‌های آنها به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی افزود: در دوران جنگ، ۳۱۲ جلسه کمیته مدیریت بحران و ۱۱۴ شورای مشارکت‌ها در سطح کشور برگزار شده که نشان‌دهنده حضور فعال و میدانی سازمان است.

بازگشت ۱۷ هزار نفر از مراکز بهزیستی به خانواده

حسینی با اشاره به رویکرد خانواده‌محور سازمان بهزیستی گفت: ۱۷ هزار نفر از مقیمان مراکز بهزیستی را توانستیم به خانواده‌های خود بازگردانیم که این امر نیازمند هماهنگی‌های قانونی و حقوقی شبانه‌روزی بود.

همچنین از بیش ۳۴۰۰۰ تماس۲۳۰۰ تماس با خط ۱۴۸۰ مستقیماً مرتبط با مسائل جنگ بوده است.

در حوزه تیم‌های محب، رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد: این تیم‌ها در ۶۵۳ پایگاه با ۱۰۷۵ تیم و ۴۰۹۲ داوطلب فعال بودند و ۲۲۷ تیم جدید به تعداد ۱۰۵۵ داوطلب به آنها افزوده شد همچنین ۸۱۳ تولید محتوا انجام گرفته و ساماندهی و تقویت این فعالیت‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جنگ، قلمرو فعالیت این گروه‌ها تغییر یافته که اقدامی ارزشمند بوده است.

۹۴۵۶ نفر از کمک‌های حمایتی موردی این گروه‌ها بهره‌مند شدند۵۴۰۰ نفر از خدمات مشاوره ۱۲۰ نفر از شرایط تخلیه اضطراری و ۱۲۰۰ بازدید از منزل و تداوم خدمات توانبخشی خانواده‌محور، مجازی و استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان مراکز توانبخشی برای مشارکت از اولویت‌های مهم است.

حسینی تأکید کرد: گروه‌های اجتماع‌محور همچون CBR، محب، همیاران سلامت روانی و اجتماعی، سامانه اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و صدای مشاور (۱۴۸۰) که در ایام جنگ شبانه‌روزی شدند، استمرار کمی و کیفی خدمات آنها ضروری است.

نیاز به کمک خیرین در تأمین بسته‌های معیشت

رئیس سازمان بهزیستی درباره مشارکت‌ها گفت: در ایام جنگ علاوه بر منابع دولتی که تمام تلاش ما تأمین آنها و پرداخت زودتر از سنوات گذشته اعتبارات مراکز روزانه و شبانه‌روزی و اعتبارات اجتناب‌ناپذیر بوده است، در زمینه اقلام غذایی، دارو، البسه و بسته‌های معیشتی باید از کمک خیران استفاده کنیم.

افراد مختلف به ما مراجعه می‌کنند که می‌خواهند به بهزیستی کمک کنند به عنوان مثال یکی از وزرای سابق با بنده تماس گرفت و گفت که موسسه‌ای دارد و علاقه‌مند به کمک به بهزیستی است.

وی یکی از مشکلات سازمان را نبود بسته‌های مشارکتی مشخص دانست و پرسید: آیا اکنون می‌توانیم موسسات خیریه را حامی افراد و مراکز قرار دهیم؟ این مسئله مهم است.

اولاً کانال‌های ارتباطی کمک کردن داوطلبان را مشخص کنیم که از طریق ۱۲۳ و ۱۴۸۰ اقدام کنند و کارکنان این دو بخش نیز توجیه شوند که داوطلبان را به گروه‌های محب، CBR و همیاران سلامت روانی و اجتماعی متصل کنند.

موضوع دوم مراکز مثبت زندگی است که جذب داوطلب داشتند و ۳۰۰۰ داوطلب جذب شدند همچنین می‌توانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی را هدایت کنند.

حسینی ادامه داد: باید مسیر کمک، میزان کمک و اموری که می‌توانیم از طریق موسسات کمک‌ها را ارائه دهیم، مشخص شود.

رئیس سازمان بهزیستی در ادامه متذکر شد: با همراهی خیران در دوران جنگ، ۷۰ هزار بسته معیشتی در کشور توزیع شده، به درمان ۴۷۰ نفر کمک شده، ۱۹ هزار البسه توزیع و ۳۲۹ مورد تعمیرات مسکن انجام شد.

همچنین ۲۲۶۵۸ داوطلب در پویش ایران همدل و ۲۲۵ هزار و ۱۱۹۰ نفر در پویش سلام محله مشارکت داشته‌اند که باید این افراد را به کمک به جامعه هدف سوق دهیم.

آسیب به ۱۴۰۰ اشتغال مددجویان

رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: از میان داوطلبان جدید، ۶۲۴ داوطلب به گروه‌های سی بی آر، ۷۰۰ نفر به گروه‌های محب، ۳۴۲ نفر آماده همکاری با صدای مشاور، ۱۰ نفر آماده همکاری با اورژانس اجتماعی و ۴۷۸ نفر به گروه‌های همیار سلامت روانی و اجتماعی پیوستند.

وی به مسائل اشتغال آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: در زمینه اشتغال‌های آسیب‌دیده ۱۴۰۰ مورد وجود دارد همچنین در برخی مراکز بهزیستی با وضعیت تورمی به ویژه شبانه‌روزی‌ها و توانبخشی‌ها مواجه هستیم، برخی خانواده‌ها نیاز به کمک ویژه دارند به عنوان مثال ممکن است خانواده‌ای معلول سخت بستر داشته باشد. باید بدانیم چگونه بسته حمایتی طراحی کنیم تا خیران بتوانند برای کمک به آنها مشارکت کنند.

در پایان، حسینی دستور داد: کانال‌های مشارکت مردم و خیران مشخص شود، بسترهای مشارکتی از معاونت‌ها گرفته و تجمیع شود، به استان‌ها تاکید شود جلسه شورای مشارکت بهزیستی و ارتباط با موسسات خیریه و خیرین برای جذب آنها انجام شود، آسیب‌های فیزیکی و جسمانی به مراکز و مددجویان و کارمندان احصا شود.